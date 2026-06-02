James Rodriguez usa boa campanha na Copa América para prever grande Mundial da Colômbia O armador de 34 anos entrou somente após o intervalo no amistoso diante da Costa Rica, no qual a Colômbia ganhou por 3 a 1, e deixou o gramado adotando um discurso otimista Estadão Conteúdo 02.06.26 15h41 Jogador mais experiente do elenco e capitão da Colômbia, o meia James Rodriguez utilizou a boa campanha da seleção na Copa América de 2024, na qual perdeu a final para a Argentina com gol somente na prorrogação, para mostrar confiança em um bom papel na Copa do Mundo. O armador de 34 anos entrou somente após o intervalo no amistoso diante da Costa Rica, segunda-feira, no qual a Colômbia ganhou por 3 a 1, em despedida do solo nacional, em Bogotá, e deixou o gramado adotando um discurso otimista. "Que acreditem sempre, que acreditem sempre", disse à torcida após a bela festa das arquibancadas, já prevendo uma grande Copa do Mundo em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México. "Sempre que jogo uma partida com esta camisa é um grande orgulho. Nós damos tudo, já o fizemos em uma Copa América com seleções duras e bravas", seguiu, usando a competição sul-americana de exemplo para bons resultados. O próximo compromisso de preparação dos colombianos ocorre no domingo, já em solo norte-americano, diante da Jordânia, em San Diego, na Califórnia, e com o técnico Néstor Lorenzo devendo utilizar sua formação titular. Diante da Costa Rica, o comandante observou o flamenguista Carrascal e o vascaíno Andrés Gomez. O treinador, por sinal, também está confiante em superação na Copa do Mundo. "Agradecemos ao povo e vamos dar o nosso melhor para levar a Colômbia ao todo", disse, após o amistoso com os costa-riquenhos. Nada, porém, de achar que tudo já está pronto. "O saldo é positivo, mas temos de melhorar muitas coisas e com os dias vamos equilibrar." A Colômbia estreia na Copa somente no dia 17 de junho, diante do Uzbequistão. Ainda pelo Grupo K, encara o República Democrática do Congo (23) e a favorita da chave, Portugal, na rodada final (27). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do mundo seleção colombiana James Rodriguez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28