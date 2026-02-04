James Harden deixa Clippers e acerta transferência para o Cleveland Cavaliers na NBA Cestinha da liga em quatro oportunidades e MVP na temporada 2017/2018, o 11 vezes All-Star nunca venceu um campeonato Redação O Liberal com informações da AE 04.02.26 9h47 Uma importante troca na NBA agitou o noticiário desta terça-feira. O armador James Harden, conhecido como "Barba", deixou o Los Angeles Clippers e agora é jogador do Cleveland Cavaliers. A negociação envolveu a ida de Darius Garland para os Clippers e uma escolha de segunda rodada no Draft de 2026. A ESPN americana, por meio do jornalista Shams Charania, foi a primeira a antecipar a notícia da negociação. Segundo o veículo, James Harden havia solicitado a troca à diretoria dos Clippers e se ausentou dos últimos compromissos da equipe. Cestinha da liga em quatro edições e MVP na temporada 2017/2018, James Harden foi 11 vezes All-Star. Aos 36 anos, o jogador ainda não conquistou um título de campeonato na NBA. Darius Garland em Recuperação Darius Garland, agora no Los Angeles Clippers, não joga desde a primeira quinzena de janeiro. Ele passou por uma cirurgia no dedo do pé e está em processo de recuperação para retornar às quadras com sua nova equipe. Lakers Vencem Nets com Destaque de Estrelas Em outro confronto da noite, o Los Angeles Lakers derrotou o Brooklyn Nets por 125 a 109. A vitória foi impulsionada pela atuação combinada de LeBron James e Luka Doncic, que somaram 49 pontos. O jogo, válido pela temporada regular da NBA, marcou também o retorno de Austin Reaves. Austin Reaves, ala-armador, anotou 15 pontos em 21 minutos. Ele havia perdido 19 jogos por lesão na panturrilha esquerda e entrou em quadra no final do primeiro quarto, com os Lakers já dominando o jogo. O desempenho dos principais nomes do elenco foi fundamental para o time de Los Angeles. Além de 25 pontos, LeBron James registrou sete assistências, ajudando os Lakers a controlar a partida desde o começo. Poupado no último quarto após 29 minutos em quadra, Luka Doncic marcou 14 de seus 24 pontos no primeiro quarto. Ele também contribuiu com seis rebotes e cinco passes decisivos para cestas. Resultados da NBA na Terça-feira Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira na NBA: Detroit Pistons 124 x 121 Denver Nuggets Indiana Pacers 122 x 131 Utah Jazz Washington Wizards 101 x 132 New York Knicks Brooklyn Nets 109 x 125 Los Angeles Lakers Miami Heat 115 x 127 Atlanta Hawks Dallas Mavericks 100 x 110 Boston Celtics Milwaukee Bucks 131 x 115 Chicago Bulls Oklahoma City Thunder 128 x 92 Orlando Magic Golden State Warriors 94 x 113 Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers 125 x 130 Phoenix Suns Jogos da NBA para Quarta-feira Veja os confrontos programados para esta quarta-feira na NBA: New York Knicks x Denver Nuggets Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves Houston Rockets x Boston Celtics Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder Sacramento Kings x Memphis Grizzlies Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers 