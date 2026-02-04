Capa Jornal Amazônia
James Harden deixa Clippers e acerta transferência para o Cleveland Cavaliers na NBA

Cestinha da liga em quatro oportunidades e MVP na temporada 2017/2018, o 11 vezes All-Star nunca venceu um campeonato

Redação O Liberal com informações da AE

Uma importante troca na NBA agitou o noticiário desta terça-feira. O armador James Harden, conhecido como "Barba", deixou o Los Angeles Clippers e agora é jogador do Cleveland Cavaliers. A negociação envolveu a ida de Darius Garland para os Clippers e uma escolha de segunda rodada no Draft de 2026.

A ESPN americana, por meio do jornalista Shams Charania, foi a primeira a antecipar a notícia da negociação. Segundo o veículo, James Harden havia solicitado a troca à diretoria dos Clippers e se ausentou dos últimos compromissos da equipe.

Cestinha da liga em quatro edições e MVP na temporada 2017/2018, James Harden foi 11 vezes All-Star. Aos 36 anos, o jogador ainda não conquistou um título de campeonato na NBA.

Darius Garland em Recuperação

Darius Garland, agora no Los Angeles Clippers, não joga desde a primeira quinzena de janeiro. Ele passou por uma cirurgia no dedo do pé e está em processo de recuperação para retornar às quadras com sua nova equipe.

Lakers Vencem Nets com Destaque de Estrelas

Em outro confronto da noite, o Los Angeles Lakers derrotou o Brooklyn Nets por 125 a 109. A vitória foi impulsionada pela atuação combinada de LeBron James e Luka Doncic, que somaram 49 pontos. O jogo, válido pela temporada regular da NBA, marcou também o retorno de Austin Reaves.

Austin Reaves, ala-armador, anotou 15 pontos em 21 minutos. Ele havia perdido 19 jogos por lesão na panturrilha esquerda e entrou em quadra no final do primeiro quarto, com os Lakers já dominando o jogo.

O desempenho dos principais nomes do elenco foi fundamental para o time de Los Angeles. Além de 25 pontos, LeBron James registrou sete assistências, ajudando os Lakers a controlar a partida desde o começo.

Poupado no último quarto após 29 minutos em quadra, Luka Doncic marcou 14 de seus 24 pontos no primeiro quarto. Ele também contribuiu com seis rebotes e cinco passes decisivos para cestas.

Resultados da NBA na Terça-feira

Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira na NBA:

  • Detroit Pistons 124 x 121 Denver Nuggets
  • Indiana Pacers 122 x 131 Utah Jazz
  • Washington Wizards 101 x 132 New York Knicks
  • Brooklyn Nets 109 x 125 Los Angeles Lakers
  • Miami Heat 115 x 127 Atlanta Hawks
  • Dallas Mavericks 100 x 110 Boston Celtics
  • Milwaukee Bucks 131 x 115 Chicago Bulls
  • Oklahoma City Thunder 128 x 92 Orlando Magic
  • Golden State Warriors 94 x 113 Philadelphia 76ers
  • Portland Trail Blazers 125 x 130 Phoenix Suns

Jogos da NBA para Quarta-feira

Veja os confrontos programados para esta quarta-feira na NBA:

  • New York Knicks x Denver Nuggets
  • Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves
  • Houston Rockets x Boston Celtics
  • Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans
  • San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
  • Sacramento Kings x Memphis Grizzlies
  • Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers
