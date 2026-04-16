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Ítalo Ferreira surpreende ao surfar com golfinhos: 'Conexão'

O surfista está participando da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, na Austrália

Victoria Rodrigues
fonte

A região é morada de alguns golfinhos da Austrália. (Foto: Reprodução/ Instagram @italoferreira)

O surfista Ítalo Ferreira surpreendeu os seus seguidores ao publicar um vídeo, na última quarta-feira (15), em que ele está surfando junto com golfinhos na cidade de Margaret River, na costa sudoeste da Austrália. O atleta, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, está participando da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, ao lado de oito brasileiros que estão na disputa.

Nas imagens do vídeo, é possível observar alguns golfinhos pulando no mar e, logo em seguida, o surfista Ítalo Ferreira subindo em ondas gigantes com sua prancha. Além da beleza natural, o local oferece justamente ondas com alturas elevadas para os atletas aproveitarem para treinos e competições e, principalmente, um contato único com a vida marinha.

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Circuito Mundial de Surfe

Os melhores surfistas do mundo estão presentes no Circuito Mundial de Surfe, que iniciou na quarta-feira, na cidade de Margaret River, na Austrália. Até o momento, quatro brasileiros lideram o top 5 do ranking da competição; são eles: Miguel Pupo, que foi campeão em Bells Beach, e, logo em seguida, os atletas que são conhecidos mundialmente: Yago Dora (2º), Gabriel Medina (3º) e Samuel Pupo (5º). 

Confira o ranking do Circuito Mundial de Surfe até momento:

  1. Miguel Pupo (BRA)
  2. Yago Dora (BRA)
  3. Gabriel Medina (BRA)
  4. Griffin Colapinto (EUA)
  5. Samuel Pupo (BRA)
  6. Kanoa Igarashi (JPN)
  7. Barron Mamiya (HAW)
  8. Leonardo Fioravanti (ITA)
  9. George Pittar (AUS)
  10. Filipe Toledo (BRA)
  11. Italo Ferreira (BRA)
  12. Jordy Smith (RSA)
  13. Rio Waida (INA)
  14. Marco Mignot (FRA)
  15. Jake Marshall (EUA)
  16. Alejo Muniz (BRA)
  17. Luke Thompson (RSA)
  18. Ethan Ewing (AUS)
  19. Mateus Herdy (BRA)
  20. Joel Vaughan (AUS)
  21. Connor O’Leary (JPN)
  22. Kauli Vaast (FRA)
  23. Morgan Cibilic (AUS)
  24. João Chianca (BRA)
  25. Crosby Colapinto (USA)
  26. Eli Hanneman (HAW)
  27. Seth Moniz (HAW)
  28. Cole Houshmand (USA)
  29. Jack Robinson (AUS)
  30. Alan Cleland (MEX)
  31. Liam O’Brien (AUS)
  32. Ramzi Boukhiam (MAR)
  33. Callum Robson (AUS)
  34. Oscar Berry (AUS).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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