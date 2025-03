Yago Dora supera Ítalo Ferreira em final brasileira e conquista a etapa de Peniche no surfe

Após quatro dias de interrupção por causa das condições climáticas desfavoráveis, a etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe (WSL) foi retomada neste domingo, em Portugal, e os brasileiros mostraram que estavam com saudades das ondas. Em uma final verde e amarela, Yago Dora derrotou Ítalo Ferreira, atual líder do ranking mundial e vencedor da etapa em 2018 e 2019, e conquistou seu primeiro título em ondas portuguesas.

"É sempre muito difícil enfrentar o Ítalo, mas achei o caminho hoje. No ano passado cheguei a duas finais, bati na trave duas vezes, mas desta vez consegui vencer", afirmou Dora, emocionado em interromper um jejum que durava desde 2023. "É muito bom este sentimento de voltar a vencer. Este fim de semana foi muito especial."

O resultado manteve Ítalo, que havia vencido a etapa de Abu Dabi, na liderança do ranking, enquanto Yago subiu de 15º para o 4º lugar, entrando no top 5. Em três etapas disputadas na atual temporada, os surfistas brasileiros venceram duas.

Na decisão realizada na praia de Supertubos, Yago foi o primeiro a acertar um aéreo para a esquerda, que lhe rendeu uma nota 6,67, mas Ítalo largou na frente, com 7,67, mas Ítalo tomou a dianteira ao receber nota 7,43 em outro aéreo alto. A 20 minutos do final da bateria, Yago Dora descartou uma nota baixa e assumiu a liderança por 13,37 a 10,93.

A bateria permaneceu aberta até os últimos minutos. Apesar do enfraquecimento das ondas e da diminuição do número de manobras, Ítalo diminuiu a diferença 13,37 a 11,86. Nos últimos segundos, Ítalo Ferreira acertou um aéreo, mas terminou com 12,43, nota insuficiente para virar o placar.

Com as etapas decisivas marcadas para este domingo, data limite para o encerramento da etapa, Ítalo Ferreira, Yago Dora e Filipe Toledo foram cedo para a água - as brasileiras na disputa já haviam sido eliminadas nas baterias anteriores.

Filipe Toledo passou pelo sul-africano Jordy Smith com 9,43 a 8,47, mas parou nas quartas de final, derrotado pelo australiano Ethan Ewing por 11,23 na soma das notas contra 12,84.

Yago Dora somou 12,17 pontos contra 6,33 do havaiano Imaikalani deVault nas oitavas de final e passou pelo australiano Jack Robinson por 15,10 a 8,50. Para chegar à decisão, o brasileiro não deu chances ao algoz de Filipe Toledo e acertou um aéreo de cara contra Ethan Ewing, fechando a bateria com 12,83 contra 3,50.

Do outro lado da chave, Ítalo Ferreira superou o australiano Joel Vaughan (12,84 a 9) e o indonésio Rio Waida (9,87 a 6,43) - repetindo a final da etapa anterior de Abu Dabi - nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente. Na semifinal, Ítalo começou com um aéreo, levou sufoco, mas acertou outro aéreo no último minuto para vencer a bateria contra o havaiano Barron Mamiya.

Na disputa feminina, a norte-americana Caroline Marks derrotou a havaiana Gabriela Bryan por 7,90 a 6,97 na final e voltou a conquistar o título da etapa portuguesa de Peniche após seis anos.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe será disputada em Punta Roca, El Salvador, entre 2 e 12 de abril.