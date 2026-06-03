Ítalo Ferreira sofre acidente durante treino na etapa de El Salvador e leva oito pontos O próprio surfista explicou o ocorrido nas redes sociais Estadão Conteúdo 03.06.26 21h06 Ítalo Ferreira comemora conquista do ouro em Tóquio (Jonne Roriz/COB) O líder do ranking mundial de surfe, Ítalo Ferreira, sofreu um acidente nesta quarta-feira durante uma sessão de treino em El Salvador, enquanto se preparava para a etapa do circuito mundial. O brasileiro teve um corte profundo na região do joelho, que precisou de oito pontos, mas já foi atendido e passa bem. O próprio surfista explicou o ocorrido nas redes sociais. Segundo Ítalo, outro atleta acabou passando por cima dele dentro da água, o que provocou o ferimento. "Acabei me envolvendo em um acidente na água e sofri um corte profundo na região do joelho, que precisou de 8 pontos", escreveu. Apesar do susto, o surfista afirmou que o quadro está sob controle e que não houve danos mais graves. "Já fui atendido, estou medicado, sem dor e sendo acompanhado pela equipe médica. Graças a Deus, está tudo sob controle", completou. Ítalo destacou ainda que os músculos e articulações não foram afetados, o que reduz a gravidade da lesão e aumenta as chances de recuperação rápida. O atleta segue em acompanhamento médico e deve ser avaliado diariamente para saber se terá condições de competir na próxima fase da etapa. Líder do ranking mundial, o brasileiro está classificado diretamente para as oitavas de final e ainda pode participar da competição em El Salvador, dependendo da evolução do quadro clínico nos próximos dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe, italo ferreira, El Salvador COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/06) pela Copa Sul-Sudeste Avaí e Chapecoense disputam a final da Copa Sul-Sudeste hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo 03.06.26 19h00 SELEÇÃO FEMININA Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações de Vôlei Brasil e Holanda estreiam na VNL 2026 hoje; veja a escalação brasileira e onde assistir ao vivo 03.06.26 19h00 Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08