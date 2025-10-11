Itália respira com vitória sobre Estônia, mas alcançar Noruega vira 'missão impossível'

A seleção italiana respirou em alívio nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Ao vencer a Estônia por 3 a 1, a Itália abre três pontos de vantagem para Israel, terceiro colocado e que perdeu para a Noruega nesta rodada, e fica mais próxima da repescagem.

A briga com os israelenses foca no segundo lugar, já que os noruegueses lideram com folga: 18 pontos e 100% de aproveitamento. A Itália terá agora um dos jogos mais importantes das Eliminatórias, justamente contra Israel, na terça-feira, às 14h45 (de Brasília), em Udine. Já a Estônia recebe a Moldávia.

Os italianos começaram o jogo deste sábado de modo avassalador na A. Le Coq Arena, em Tallinn, na Estônia, com duas boas chances em menos de cinco minutos. Na segunda oportunidade, o time já abriu o placar.

Gattuso mandou a campo uma escalação com três zagueiros, mas todos com qualidade de chegada e construção. Foi Caliafiori, pela esquerda, junto de Dimarco, que começou a jogada até a bola chegar a Moise Kean. O atacante fintou um zagueiro e bateu cruzado para fazer o gol italiano.

Pouco depois, Kean torceu o tornozelo. Ele tentou voltar a campo, mas mancava e precisou ser substituído por Pio Esposito, prodígio da Inter de Milão.

Os italianos cadenciaram o ritmo e tinham o domínio da partida. Surpreendeu, portanto, quando a Estônia quase empatou, aos 25 minutos. Saarma cruzou pela esquerda, e Dimarco rebateu em cima de Rocco Shein, que quase fez "sem querer".

A chance de a Itália ampliar veio com um pênalti. Marten Kuusk derrubou Retegui na área. O próprio centroavante foi para a bola, mas o goleiro Karl Hein pegou, fazendo com que os torcedores comemorassem como um gol.

O camisa 9 se redimiu aos 38 minutos. Após cruzamento de Dimarco, Orsolini driblou e escorou para Retegui finalizar e ampliar.

A qualidade da partida caiu no segundo tempo. Gattuso promoveu testes com substituições, como as entradas de Spinazzola e Cambiaso.

O que motivava a Itália a golear era se aproximar da Noruega no saldo de gols. Assim, a seleção italiana poderia sonhar em chegar na última rodada, contra os noruegueses, ainda com chances de classificação direta, a depender dos resultados da adversária.

Mesmo em ritmo mais lento, os italianos conseguiram chegar ao terceiro. Esposito recebeu cruzamento pela esquerda e marcou.

Sem se entregar, a Estônia voltou a buscar o ataque. Donnarumma parecia ter interceptado tranquilamente um cruzamento de Soomets, mas soltou a bola, que sobrou para Rauno Sappinen descontar para os estonianos.

ESTPANHA MANTÉM 100% NAS ELIMINATÓRIAS Após golear a Turquia na última rodada, os espanhóis receberam a Geórgia em busca de manter a hegemonia no Grupo E. O ritmo imposto em campo mostrava que a equipe de Luis de la Fuente queria novamente uma goleada.

A Geórgia segurava-se. E conseguiu até os 23 minutos, quando Pedri lançou Le Normand, já na área. Ele ajeitou para Yéremy Pino, que abriu o placar.

Pouco depois, Ferrán Torres foi derrubado na área. O próprio atacante foi para a cobrança do pênalti, mas o goleiro Mamardashvili defendeu.

Em rotação baixa, a Espanha voltou para o segundo tempo. Ainda assim, o time conseguiu ampliar. Oyarzabal, em cobrança forte de falta na entrada da área, fez o segundo.

Luis de la Fuente aproveitou a partida para fazer testes e mudou bastante o time. Do outro lado, o time de Willy Sagnol não conseguiu reagir.

Na terça-feira, às 15h45, a Espanha recebe a Bulgária no Estádio José Zorrilla, em Valladolid. Já a Geórgia visita a Turquia, no Kocaeli Stadium, em Izmit.