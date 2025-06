Itália inicia campanha rumo à Copa de 2026 com humilhante derrota em visita à Noruega

Ausente nas duas últimas edições de Copa do Mundo, a Itália iniciou sua caminhada no Grupo I nas Eliminatórias para 2026, agendada para Estados Unidos, México e Canadá de maneira desastrosa, com humilhante derrota por 3 a 0 na casa da Noruega, construída em apenas 42 minutos. A rival ainda carimbou a trave no segundo tempo.

O jovem habilidoso Nusa, de somente 20 anos, foi um terror para a defesa italiana, que ainda sofreu com o artilheiro Haaland. Apesar de ter sido apenas a estreia da tetracampeã, o resultado já a deixa sob pressão pelo fato de a Noruega, principal rival do grupo, já ter nove pontos ao somar a terceira vitória, todas com muitos gols anotados: são 12 e apenas dois sofridos.

Apenas a vencedora de cada chave avança direto à Copa do Mundo, com a segunda colocada se credenciando para a dura repescagem, na qual a Itália decepcionou antes do Mundial do Catar, caindo no confronto diante da Macedônia, em Palermo.

O primeiro compromisso dos comandados de Luciano Spaletti, em Oslo, diante da empolgada Noruega, começou com a dura missão de parar o goleador Haaland e o perigoso Odegaard. Para piorar, a defesa tinha muitos desfalques e foi formada por Di Lorenzo, lateral no Napoli, improvisado como zagueiro, ao lado de Bastoni, da Inter, e do estreante Coppola, jovem de 21 anos do Verona.

Além de três jogadores na última linha, o técnico italiano povoou o meio-campo, com cinco peças, e com Raspadori com mais liberdade e a missão de fazer a bola chegar ao centroavante Retegui. A garoa forte era outra adversária.

Mesmo com uma escalação que sugeria forte retranca, a postura italiana no começo do jogo não foi retraída. Ao contrário, o time povoou o campo ofensivo, com aproximação dos jogadores, deixando os noruegueses mais acanhados e fechados.

O contragolpe era mortal dos noruegueses, contudo. Sobretudo com o jovem e veloz Nusa, de 20 anos, um terror pela esquerda. Após duas arrancadas, o atacante deu linda assistência para Sorloth sair na frente de Donnarumma, aos 14 minutos, e não desperdiçar.

Sair na frente era tudo o que os líderes queriam, jogando a pressão ao lado oposto. Em desvantagem, a Itália tinha a bola e a obrigação de buscar a igualdade, mas faltava força, criatividade e criação para chegar ao gol defendido por Nyland, até então apenas observando seus companheiros realizando um trabalho seguro.

A Noruega se defendia com sabedoria e era muito perigosa quando se arriscava à frente. Sorloth exigiu grande defesa de Donnarumma. O goleiro nem pôde celebrar a defesa. E o que já era ruim, ficou ainda pior pouco depois, aos 34 minutos, com Nusa passando por dois marcadores e anotando um golaço para ampliar em pancada de longe e contribuição do goleiro italiano.

Era jogo de uma seleção só e antes do intervalo veio o gol de Haaland. O centroavante recebeu de Odegaard entre os marcadores, driblou o goleiro e mandou às redes vazias, ampliando o passeio aos 42 minutos.

Dominado em campo e com somente uma finalização, Spaletti voltou do intervalo com Frattesi na frente para tentar diminuir a humilhação italiana. O time continuou com a mesma postura da etapa inicial, tinha a bola e não sabia o que fazer. Os noruegueses, com o resultado encaminhado, só se lançavam na boa.

Aos 20 minutos, ainda sem levar sustos, a Noruega ficou muito perto de ampliar em cobrança de falta ensaiada. Odegaard bateu para trás e Berge bateu colocado, procurando o ângulo, mas parando na trave direita de Donnarumma.

O técnico norueguês resolveu dar um "alívio" aos italianos ao substituir os aplaudidos Odegaard e Nusa, restando apenas 15 minutos, e com as donas da casa soberanas desde a abertura do marcador. No fim, festa de um lado e apreensão do outro.

BÉLGICA ESTREIA COM TROPEÇO Principal candidata à classificação direta no Grupo J, a Bélgica estreou nas Eliminatórias com tropeço ao ceder o 1 a 1 na casa da então líder Macedônia do Norte. Depois de abrir o placar com Cuyper ainda na primeira etapa, os belgas acabaram cedendo a igualdade com Alioski, aos 42 da fase final, largando com somente um ponto.

Apesar de buscar o empate e subir para cinco pontos, a Macedônia do Norte perdeu a ponta para País de Gales, agora isolado, ao fazer 3 a 0 na lanterna e zerada Liechtenstein e subir para sete. Completa a chave o Casaquistão, com 3.

RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA:

Grupo I

Estônia 1 x 3 Israel Noruega 3 x 0 Itália

Grupo J

Macedônia do Norte 1 x 1 Bélgica País de Gales 3 x 0 Liechtenstein

Grupo L

Gibraltar 0 x 7 Croácia República Checa 2 x 0 Montenegro