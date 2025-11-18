Capa Jornal Amazônia
Iraque vence Emirados Arabes Unidos de virada com gol no fim e vai à repescagem mundial da Copa

Estadão Conteúdo

Em um jogo com final dramático que contou com um gol de pênalti nos acréscimos, o Iraque recebeu os Emirados Árabes Unidos no estádio Internacional de Basra, nesta terça-feira, e venceu o rival de virada, por 2 a 1, na partida de volta da repescagem asiática. O duelo teve direito a gol de brasileiro (Caio Lucas marcou para os visitantes) enquanto Meme empatou e Al-Ammari fez o tento da vitória.

Na partida de ida as seleções empataram pelo placar de 1 a 1. Classificado, o Iraque garantiu um lugar na repescagem mundial de olho na Copa do ano que vem.

O torneio ocorrerá em março de 2026 e contará com seis equipes: um time da América do Sul (Bolívia), um da Ásia (Iraque), um da África (RD Congo), um da Oceania (Nova Caledônia) e dois da América do Norte, Central e Caribe (a definir).

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. As duas equipes concentraram as ações no meio-campo e ninguém se arriscou com uma postura mais ofensiva para tentar abrir o placar.

Na volta do intervalo, no entanto, a situação mudou rapidamente e quem movimentou o marcador foi a equipe visitante. Nader descolou um lançamento na medida para Caio Lucas entrar em velocidade. Ele chutou na saída do goleiro e fez 1 a 0 para os Emirados Árabes Unidos com seis minutos de partida.

O jogo ganhou em intensidade, o time da casa adiantou suas linhas e o empate veio aos 20 minutos. Em uma cobrança de falta da esquerda, Meme conseguiu cabecear entre os zagueiros e estufou a rede igualando o placar: 1 a 1.

As emoções persistiram até os momentos finais com os dois times perdendo chances claras. O Iraque teve a sua oportunidade em um lançamento longo para Meme. Ele entrou livre na área, mas adiantou a bola e permitiu a defesa do goleiro. No lance seguinte, Caio Lucas balançou a rede dando uma cavadinha na saída do goleiro, mas o lance foi anulado.

O gol salvador veio nos acréscimos. Na cobrança de escanteio, o juiz marcou uma penalidade após um toque de mão na área do defensor do Emirados Árabes Unidos. O árbitro viu o lance no VAR e confirmou a penalidade. Al Ammari bateu com categoria e fez 2 a 1 garantindo a vaga de forma heroica.

Palavras-chave

futebol

repescagem asiática

Copa do Mundo de 2026

Iraque

Emirados Árabes Unidos
.
