Iraque vence Emirados Arabes Unidos de virada com gol no fim e vai à repescagem mundial da Copa Estadão Conteúdo 18.11.25 15h42 Em um jogo com final dramático que contou com um gol de pênalti nos acréscimos, o Iraque recebeu os Emirados Árabes Unidos no estádio Internacional de Basra, nesta terça-feira, e venceu o rival de virada, por 2 a 1, na partida de volta da repescagem asiática. O duelo teve direito a gol de brasileiro (Caio Lucas marcou para os visitantes) enquanto Meme empatou e Al-Ammari fez o tento da vitória. Na partida de ida as seleções empataram pelo placar de 1 a 1. Classificado, o Iraque garantiu um lugar na repescagem mundial de olho na Copa do ano que vem. O torneio ocorrerá em março de 2026 e contará com seis equipes: um time da América do Sul (Bolívia), um da Ásia (Iraque), um da África (RD Congo), um da Oceania (Nova Caledônia) e dois da América do Norte, Central e Caribe (a definir). O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. As duas equipes concentraram as ações no meio-campo e ninguém se arriscou com uma postura mais ofensiva para tentar abrir o placar. Na volta do intervalo, no entanto, a situação mudou rapidamente e quem movimentou o marcador foi a equipe visitante. Nader descolou um lançamento na medida para Caio Lucas entrar em velocidade. Ele chutou na saída do goleiro e fez 1 a 0 para os Emirados Árabes Unidos com seis minutos de partida. O jogo ganhou em intensidade, o time da casa adiantou suas linhas e o empate veio aos 20 minutos. Em uma cobrança de falta da esquerda, Meme conseguiu cabecear entre os zagueiros e estufou a rede igualando o placar: 1 a 1. As emoções persistiram até os momentos finais com os dois times perdendo chances claras. O Iraque teve a sua oportunidade em um lançamento longo para Meme. Ele entrou livre na área, mas adiantou a bola e permitiu a defesa do goleiro. No lance seguinte, Caio Lucas balançou a rede dando uma cavadinha na saída do goleiro, mas o lance foi anulado. O gol salvador veio nos acréscimos. Na cobrança de escanteio, o juiz marcou uma penalidade após um toque de mão na área do defensor do Emirados Árabes Unidos. O árbitro viu o lance no VAR e confirmou a penalidade. Al Ammari bateu com categoria e fez 2 a 1 garantindo a vaga de forma heroica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol repescagem asiática Copa do Mundo de 2026 Iraque Emirados Árabes Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19