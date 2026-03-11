Irã não vai jogar a Copa do Mundo: 'Não há condições de participarmos', diz ministro A decisão acontece após declaração de Donald Trump; Fifa prevê multa milionária e busca por um possível substituto Estadão Conteúdo 11.03.26 11h02 Irã na Copa do Mundo (Tarso Sarraf/ O Liberal) O Irã anunciou sua desistência da Copa do Mundo 2026. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, pelo ministro dos Esportes, Ahmad Doyanmali. Ele afirmou que a atual condição do país, que vive um contexto de guerra no Oriente Médio após ataques coordenados de Estados Unidos e Israel, impede a seleção iraniana de jogar o Mundial. O torneio está marcado para acontecer entre junho e julho, com sedes nos EUA, México e Canadá. "Dado que este governo corrupto (os Estados Unidos) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo", comentou Doyanmali. A fala, segundo o jornal espanhol Sport, faz referência à morte de Ali Khamenei, líder xiita que governou o Irã por mais de 30 anos antes de ser morto na ofensiva americana. Contexto político e reações O ministro completou sua declaração afirmando: "Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma." A declaração do ministro dos Esportes do Irã ocorre horas depois de o presidente americano, Donald Trump, ter afirmado que "a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos". Essa informação foi divulgada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, em publicação nas redes sociais. Fifa e a vaga no Mundial Originalmente, o Irã tinha jogos marcados em Inglewood, Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho. Antes de encerrar a fase de grupos, a seleção iraniana enfrentaria ainda o Egito em Seattle, Washington, em 26 de junho. O regulamento da Fifa prevê uma multa mínima de 250 mil francos suíços (equivalente a R$ 1,6 milhão) para a equipe que abandonar o torneio. Com a confirmação da desistência, a entidade pode manter o grupo originalmente ocupado pelo Irã com apenas três seleções ou convidar outro país para preencher a vaga. Emirados Árabes Unidos e Iraque são os países com mais chances de herdar a vaga dos iranianos. Ambos chegaram às fases finais das Eliminatórias Asiáticas e seriam as opções mais prováveis caso a Fifa opte pela inclusão de uma seleção substituta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Irã ministro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 Futebol Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto. 10.03.26 21h57 Futebol Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere' Maior ídolo do Flamengo, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo. 10.03.26 21h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00 SONHO REALIZADO Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil 10.03.26 20h06