Internazionale derrota a Juventus em jogaço e se distância na liderança do Italiano Estadão Conteúdo 14.02.26 19h12 Inter de Milão e Juventus se enfrentaram na tarde deste sábado, no estádio Giuseppe Meazza. Em um derby muito movimentado, os donos da casa conseguiram a vitória, por 3 a 2, e se distanciaram na liderança do Campeonato Italiano, aumentando a diferença para o segundo colocado Milan em oito pontos. A Juventus jogou a segunda metade da partida inteira com um jogador a mais, após a expulsão polêmica de Kalulu. Agora o líder da competição torce para a derrota do rival Milan, que tem compromisso pela competição na próxima quarta-feira, diante do Como, em jogo atrasado da 24ª rodada. A primeira etapa foi bem agitada. Os donos da casa tiveram mais atitude nos momentos iniciais e chegaram ao gol contando com a sorte do brasileiro Luis Henrique. Ele recebeu passe de Marcos Thuram e chutou cruzado, a bola desviou em Andrea Cambiaso e matou o goleiro Di Gregorio no lance. Após sofrer o gol, a Juventus buscou sair mais para o jogo nos minutos seguintes e chegou ao empate com o próprio Cambiaso. Weston McKennie aproveitou boa troca de passes pelo lado direito e cruzou para Jonathan David, que não conseguiu concluir. O lateral-esquerdo italiano aproveitou o cochilo de Luis Henrique e empurrou para o fundo das redes. A Inter sentiu o gol e viu a Vecchia Signora pressionar nos minutos seguintes. No entanto, a equipe conseguiu encontrar equilíbrio dentro de campo e chegou com perigo em algumas oportunidades contra o gol defendido por Di Gregorio. Em um desses lances, Barela tocou dentro da área, Thuram escorou e deixou Piotr Zielinski livre. Ele tocou na saída do goleiro, mas o brasileiro Bremer fez ótima leitura e afastou o perigo. Aos 41 minutos, o time mandante teve a melhor chance após tomar o gol de empate. Marcos Thuram aproveitou a cobrança de escanteio e fez o goleiro da Juventus operar um milagre. Na sobra, o ataque da Inter mandou na trave. A situação da Juventus piorou no minuto seguinte, quando o lateral-direito Kalulu recebeu o segundo amarelo e deixou a equipe com um jogador a menos. O segundo tempo começou com a Juventus dando sustos. Novamente Cambiaso apareceu no ataque e obrigou o goleiro Yan Sommer a praticar boa defesa. Na sobra, McKennie tinha a chance de mandar para o gol, mas tentou o passe, a defesa afastou, mas a bola sobrou para Miretti, que chutou forte e deu mais trabalho ao arqueiro. Na sequência, McKennie mandou no meio do gol para fácil intervenção do arqueiro suíço. Aos 11 minutos, a Inter chegou pela primeira vez com perigo na etapa complementar. Na sobra do escanteio, Hakan Çalhanoglu pegou firme, com muita curva, e exigiu outra ótima intervenção de Di Gregorio. O time de Milão conseguiu chegar ao segundo gol aos 21 minutos, quando Dimarco acertou um excelente cruzamento e encontrou Pio Esposito, que cabeceou firme, sem chances de defesa. O jovem italiano de 20 anos tinha entrado havia dez minutos, no lugar de Luis Henrique. Sem muitas oportunidades após perder Kalulu, a Juventus conseguiu o empate aos 37 minutos. Bremer desarmou Lautaro no meio de campo e mandou a bola para Locatelli. O camisa 5 trocou passes com o brasileiro e com McKennie, e ficou com a chance do chute. E pegou firme, cruzado, sem chances para Sommer. Empatando com um jogador a mais, a Inter se lançou ao ataque e conseguiu o gol da vitória. Zielinski recebeu na entrada da área e chutou rasteiro. O arqueiro Di Gregorio não esboçou reação e apenas viu a bola entrando contra sua meta. 