Internacional tem gol anulado e perde para o Athletico-PR na estreia do Brasileiro

O Brasileirão começou da mesma forma para o torcedor do Internacional. Depois de escapar na última rodada do rebaixamento na temporada passada, o time novamente começa a competição de forma decepcionante. Na Arena Beira Rio, nesta quarta-feira, o time gaúcho foi superado pelo Athletico-PR, recém-promovido da Série B, por 1 a 0. O gosto amargo ficou maior após o time ter um gol anulado pelo VAR, já na reta final.

Com o resultado, o Internacional larga sem pontuar, enquanto o Athletico soma seus três primeiros pontos, neste retorno à elite nacional. Mendoza, ex-Santos e Corinthians, foi o autor do gol da partida, de quebra, o primeiro tento do Brasileirão 2026, com oito minutos de bola rolando.

O confronto começou com posse do Inter, mas quem aproveitou a primeira chance foi o Athletico. Em bela trama, Mendoza recebeu em profundidade e bateu na saída de Rochet para marcar aos oito minutos. Foi o primeiro gol do Brasileiro de 2026. O time paranaense teve a chance de ampliar na sequência e Viveros, sem goleiro, perdeu uma oportunidade incrível.

Após sair atrás no placar, o time da casa foi para a pressão. Com boas triangulações, conseguia confundir a defesa adversária, mas a efetividade passava longe do setor ofensivo, com erros de passes e chutes sem direção. A melhor chance de empate saiu já nos acréscimos, quando Bruno Henrique finalizou e Santos fez boa defesa com os pés.

O Inter voltou aceso para a segunda etapa e chegou a criar boas chances, obrigando o goleiro Santos a intervir. Borré chegou até a balançar as redes, porém o tento foi anulado por impedimento.

Quando o gol parecia acontecer, o VAR anulou o tento gaúcho, apontando toque de braço do zagueiro Félix Torres, para frustração da torcida. O time gaúcho até lutou na reta final, manteve a posse de bola no ataque e quando acertou o alvo, parou em boas defesas de Santos, que garantiu o triunfo paranaense.

A dupla agora vira a chave para os estaduais. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional encara o Caxias, no sábado, às 16h30, em Caxias do Sul. Já o Athletico atua na terça-feira, contra o Foz do Iguaçu, pelo jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Paranaense.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 1 ATHLETICO-PR

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabéi; Bruno Henrique (Paulinho), Ronaldo (Villagra), Vitinho, Bruno Tabata (Carbonero) e Alan Patrick (Raykkonen); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

ATHLETICO-PR - Santos; Terán (Léo), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Portilla (Jadson), Zapelli (Riquelme) e Léo Derik; Mendoza (Dudu), Viveros e Julimar (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Mendoza, aos oito minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Bernabéi, Paulinho e Portilla.

RENDA - R$ 357.073,00.

PÚBLICO - 17.059 torcedores.

LOCAL - Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).