Internacional tem gol anulado e perde para o Athletico-PR na estreia do Brasileiro Estadão Conteúdo 28.01.26 21h34 O Brasileirão começou da mesma forma para o torcedor do Internacional. Depois de escapar na última rodada do rebaixamento na temporada passada, o time novamente começa a competição de forma decepcionante. Na Arena Beira Rio, nesta quarta-feira, o time gaúcho foi superado pelo Athletico-PR, recém-promovido da Série B, por 1 a 0. O gosto amargo ficou maior após o time ter um gol anulado pelo VAR, já na reta final. Com o resultado, o Internacional larga sem pontuar, enquanto o Athletico soma seus três primeiros pontos, neste retorno à elite nacional. Mendoza, ex-Santos e Corinthians, foi o autor do gol da partida, de quebra, o primeiro tento do Brasileirão 2026, com oito minutos de bola rolando. O confronto começou com posse do Inter, mas quem aproveitou a primeira chance foi o Athletico. Em bela trama, Mendoza recebeu em profundidade e bateu na saída de Rochet para marcar aos oito minutos. Foi o primeiro gol do Brasileiro de 2026. O time paranaense teve a chance de ampliar na sequência e Viveros, sem goleiro, perdeu uma oportunidade incrível. Após sair atrás no placar, o time da casa foi para a pressão. Com boas triangulações, conseguia confundir a defesa adversária, mas a efetividade passava longe do setor ofensivo, com erros de passes e chutes sem direção. A melhor chance de empate saiu já nos acréscimos, quando Bruno Henrique finalizou e Santos fez boa defesa com os pés. O Inter voltou aceso para a segunda etapa e chegou a criar boas chances, obrigando o goleiro Santos a intervir. Borré chegou até a balançar as redes, porém o tento foi anulado por impedimento. Quando o gol parecia acontecer, o VAR anulou o tento gaúcho, apontando toque de braço do zagueiro Félix Torres, para frustração da torcida. O time gaúcho até lutou na reta final, manteve a posse de bola no ataque e quando acertou o alvo, parou em boas defesas de Santos, que garantiu o triunfo paranaense. A dupla agora vira a chave para os estaduais. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional encara o Caxias, no sábado, às 16h30, em Caxias do Sul. Já o Athletico atua na terça-feira, contra o Foz do Iguaçu, pelo jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Paranaense. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 0 X 1 ATHLETICO-PR INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabéi; Bruno Henrique (Paulinho), Ronaldo (Villagra), Vitinho, Bruno Tabata (Carbonero) e Alan Patrick (Raykkonen); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano. ATHLETICO-PR - Santos; Terán (Léo), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Portilla (Jadson), Zapelli (Riquelme) e Léo Derik; Mendoza (Dudu), Viveros e Julimar (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann. GOLS - Mendoza, aos oito minutos do primeiro tempo. ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). CARTÕES AMARELOS - Bernabéi, Paulinho e Portilla. RENDA - R$ 357.073,00. PÚBLICO - 17.059 torcedores. LOCAL - Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional Athletico-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07