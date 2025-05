Internacional luta, mas fica apenas no empate com o Mirassol em Porto Alegre

O Internacional lutou, fez pressão, mas não conseguiu voltar a vencer no Brasileirão em um dos jogos que fecharam a nona rodada na noite deste domingo. Depois de sair atrás no placar logo aos sete minutos, ficou no empate por 1 a 1 com o Mirassol, no estádio Beira-Rio. Enquanto Jemmes fez para o time paulista, Ricardo Mathias deixou tudo igual na segunda etapa.

Com este resultado inesperado diante de sua torcida, o Internacional chegou ao terceiro jogo sem vitória na competição e aparece em 15º com dez pontos, próximo da zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, deixou de embalar a segunda vitória seguida, mas vem logo à frente, na 12ª colocação, com 12.

Em casa, o time gaúcho foi para cima e mandou uma bola na trave logo aos dois minutos, com Ricardo Mathias em uma tentativa de cobertura. Mas a resposta do Mirassol foi em forma de gol. Aos sete, Reinaldo cruzou rasteiro para Jammes que apenas completou para o fundo da rede.

O gol deu moral ao time paulista, que quase ampliou aos 12 com Gabriel, em um chute cruzado que saiu tirando tinta da trave. A partir daí, só deu Internacional. A melhor chance de empatar saiu nos acréscimos. Aos 49, Wesley recebeu na área e soltou o pé, mas parou no travessão.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu da mesma forma, com o Internacional em cima, em busca do empate. Aos 11, Bernabéi cruzou e Bruno Henrique, no meio da área, pegou de chapa e parou em grande defesa de Walter. No rebote, os atacantes tentaram de tudo, mas Reinaldo conseguiu afastar com um chutão.

O goleiro do Mirassol seguiu operando milagres. Aos 29, Bernabéi chutou e Walter espalmou para fora. Dois minutos depois, Ricardo Mathias cabeceou firme e o camisa 22 foi buscar. Depois de tanto tentar, o Internacional empatou. Aos 31, Vitão lançou Ricardo Mathias na área. Ele dominou com estilo e bateu de canhota, no cantinho, desta vez sem chances para o goleiro rival.

O gol da virada até saiu aos 36 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, em que Ronaldo desviou e Gustavo Prado aproveitou e bateu no canto. Mas o VAR analisou o lance e pegou um impedimento, invalidando o gol. A pressão do Internacional seguiu pesada, mas não conseguiu voltar a balançar a rede. Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão apenas no próximo final de semana para a disputa da 10ª rodada. No sábado, o Mirassol faz um duelo paulista contra o São Paulo, no estádio do Morumbis, às 18h30. No domingo, o Internacional visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 16h.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 MIRASSOL

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Óscar Romero), Thiago Maia (Gustavo Prado), Alan Patrick (Bruno Tabata) e Wesley (Lucca); Ricardo Mathias (Luis Otávio). Técnico: Roger Machado.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Roni), Neto Moura e Danielzinho; Gabriel (Matheus Bianqui), Iury Castilho (Yago Felipe) e Edson Carioca (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Jemmes, aos sete, do primeiro tempo e Ricardo Mathias, aos 31, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aguirre e Gustavo Prado (Internacional) e Danielzinho, Gabriel, Lucas Ramon, Matheus Bianqui e Walter (Mirassol).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 12.150 total.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).