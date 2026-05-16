Internacional goleia o Vasco por 4 a 1 e mostra força como mandante no Brasileirão Estadão Conteúdo 16.05.26 20h46 O Internacional venceu mais uma como mandante no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, recebeu o Vasco no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e goleou por 4 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada. Carbonero e Alerrandro marcaram no primeiro tempo, enquanto Bernabei e o colombiano novamente fecharam a conta na etapa final. Andrés Gómez até descontou, mas já era tarde. O Inter já tinha vencido o Fluminense por 2 a 0 no último jogo em casa, ganhando a segunda seguida pela primeira vez na competição. Com isso, chegou a 21 pontos na zona intermediária da tabela. O Vasco segue sem vencer como visitante, agora com quatro empates e quatro derrotas. Assim, continua com 20 pouco abaixo do Inter. A partida começou movimentada, com boas chances. O Vasco assustou quando Nuno Moreira tocou para Andrés Gómez na esquerda da área. Ele limpou bem o marcador, mas na hora do chute mandou por cima. O Inter respondeu com Vitinho, que invadiu a área pela direita, tentou passar por Léo Jardim, mas a finalização parou no lado de fora da rede. Na bola parada, o Inter chegou a balançar a rede, com cabeçada de Mercado, primeiro validado pelo assistente. Entretanto, o VAR revisou e pegou claro impedimento do zagueiro. Apesar disso, o Inter fez dois gols de forma muito rápida depois. Aos 20, o time encaixou belo contra-ataque e Bernabei tocou para Carbonero ainda no campo defensivo. O atacante saiu na cara de Léo Jardim e deslocou o goleiro, mandando no cantinho. Apenas quatro minutos depois, aos 24, Léo Jardim saiu jogando errado ao tentar passe e a bola ficou com Carbonero. Ele tocou para Alerrandro, que chapou no cantinho para fazer 2 a 0. Depois dos gols, o Vasco acertou o time e a partida se acalmou. Os cariocas, porém, tiveram dificuldade em criar boas chances. Nuno Moreira até arriscou um chute de fora da área, mas a bola subiu muito. Na volta para o segundo tempo, Andrés Gómez ficou com a bola na área e chutou, mas Anthoni fez boa defesa, espalmando. Depois, quando o Vasco teve uma falta perigosa, que marcou de novo foi o Inter, aos 16. Alerrandro recebeu, girou bem e esticou para Carbonero. Ele rapidamente tocou para Bernabei, que deixou a bola escapar um pouco dentro da área, mas finalizou cruzado e rasteiro para vencer Léo Jardim. Aos 26, a vitória virou goleada. Bernabei recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Alerrandro, que girou bem e rolou para Carbonero. Na cara do gol, o atacante chutou forte no canto para fazer seu segundo gol no jogo: 4 a 0. Aos 39, ainda deu tempo para um gol de honra. Andrés Gómez ficou com a bola na área na direita, cortou bem para dentro e chutou no canto oposto, colocado. Um belo gol, mas a reação parou por aí. Carlos Cuesta ainda foi expulso nos acréscimos por carrinho em Allex. O Inter terá a semana livre para trabalhar e volta a campo apenas no próximo sábado, às 17h, quando visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), pela 17ª rodada. O Vasco joga na quarta-feira, às 19h, em visita ao Olímpia, do Paraguai, pela Sul-Americana. No Brasileirão, entra em campo no domingo (24), às 20h30, diante do Red Bull Bragantino, em São Januário, no Rio. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 4 X 1 VASCO INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe); Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo) e Bernabei (Benjamin Arhin); Carbonero (Allex), Alerrandro (Borré) e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê (Marino Hinestroza); Nuno Moreira (David), Brenner (Ramon Rique) e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho. GOLS - Carbonero, aos 20, e Alerrandro, aos 24 minutos do primeiro tempo; Bernabei, aos 16, Carbonero, aos 27, e Andrés Gómez, aos 39 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia e Carbonero (Internacional); Nuno Moreira e Andrés Gómez (Vasco). CARTÃO VERMELHO - Carlos Cuesta (Vasco). ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). PÚBLICO - 18.705 pagantes (21.411 presentes). RENDA - R$ 720.921,50. LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). 