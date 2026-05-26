Internacional entrega à CBF pedido de reconhecimento do título do Brasileirão de 2005 Estadão Conteúdo 26.05.26 19h11 O Internacional protocolou nesta terça-feira, 26, um pedido junto à CBF de reconhecimento do título do Brasileirão de 2005. O documento foi entregue em mãos a Samir Xaud, presidente da entidade que governa o futebol no Brasil. Segundo o clube gaúcho, foram apresentados fundamentos jurídicos, históricos e desportivos relacionados ao campeonato daquela temporada, vencido pelo Corinthians, mas que gerou polêmica por causa do escândalo da "Máfia do Apito", que resultou na anulação de 11 partidas daquele Brasileirão por decisão do STJD. Participaram da entrega da documentação o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, o vice-presidente de Assuntos Jurídicos do Inter, Jorge Oliveira Filho, o ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, o conselheiro Leonardo Aquino, autor do requerimento junto ao Conselho Deliberativo do time, e o advogado do clube à época Daniel Cravo, responsável técnico pelo trabalho. O Internacional entende que os jogos anulados impactaram diretamente na definição do torneio e causou prejuízo esportivo ao clube. O pedido encaminhado à CBF reúne documentos, parecer técnico especializado, declarações públicas de personagens envolvidos no caso e precedentes de reconhecimentos históricos realizados pela própria entidade esportiva em outras ocasiões. Ainda de acordo com a diretoria colorada, todos esses documentos sustentam o requerimento. No pedido, o Internacional pede o reconhecimento institucional do título do Brasileirão de 2005, mas não quer a retirada ou revogação do título homologado ao Corinthians, algo que os gaúchos já haviam manifestado no ano passado. A ideia do clube é promover uma reparação histórica em relação às consequências causadas pelas decisões tomadas à época. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional CBF título de 2005 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30