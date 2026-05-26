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Internacional entrega à CBF pedido de reconhecimento do título do Brasileirão de 2005

Estadão Conteúdo

O Internacional protocolou nesta terça-feira, 26, um pedido junto à CBF de reconhecimento do título do Brasileirão de 2005. O documento foi entregue em mãos a Samir Xaud, presidente da entidade que governa o futebol no Brasil.

Segundo o clube gaúcho, foram apresentados fundamentos jurídicos, históricos e desportivos relacionados ao campeonato daquela temporada, vencido pelo Corinthians, mas que gerou polêmica por causa do escândalo da "Máfia do Apito", que resultou na anulação de 11 partidas daquele Brasileirão por decisão do STJD.

Participaram da entrega da documentação o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, o vice-presidente de Assuntos Jurídicos do Inter, Jorge Oliveira Filho, o ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, o conselheiro Leonardo Aquino, autor do requerimento junto ao Conselho Deliberativo do time, e o advogado do clube à época Daniel Cravo, responsável técnico pelo trabalho.

O Internacional entende que os jogos anulados impactaram diretamente na definição do torneio e causou prejuízo esportivo ao clube. O pedido encaminhado à CBF reúne documentos, parecer técnico especializado, declarações públicas de personagens envolvidos no caso e precedentes de reconhecimentos históricos realizados pela própria entidade esportiva em outras ocasiões. Ainda de acordo com a diretoria colorada, todos esses documentos sustentam o requerimento.

No pedido, o Internacional pede o reconhecimento institucional do título do Brasileirão de 2005, mas não quer a retirada ou revogação do título homologado ao Corinthians, algo que os gaúchos já haviam manifestado no ano passado. A ideia do clube é promover uma reparação histórica em relação às consequências causadas pelas decisões tomadas à época.

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