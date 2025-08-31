Internacional alivia pressão sobre Roger Machado e vence o Fortaleza no Beira-Rio Estadão Conteúdo 31.08.25 22h53 Depois da eliminação para o Flamengo na Copa Libertadores e vindo de três derrotas seguidas, o Internacional aliviou a pressão que rondava o Beira-Rio. Em dia marcado por protestos da torcida, o time gaúcho superou o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, dando uma sobrevida ao trabalho de Roger Machado. Com gols de Alan Patrick e Vitinho, o Internacional chegou a 27 pontos, aparecendo no meio da tabela, em 10º lugar. O time gaúcho ainda tem um jogo a menos para cumprir no Brasileiro. Já o Fortaleza conheceu a quarta derrota seguida e não vence há cinco jogos, ocupando a vice-lanterna (19º), com 15 pontos. Pressionado, o Inter se impôs nos minutos iniciais. Vitinho cabeceou e Helton Leite espalmou. Depois o goleiro brilhou novamente, desta vez em cabeçada forte de Juninho. A supremacia gaúcha só veio surtir efeito aos 22 minutos, quando Carbonero foi derrubado por Brítez, dentro da área. Alan Patrick deslocou o goleiro e abriu o placar. O drama do Fortaleza durou pouco tempo. Em contra-ataque, Bruno Pacheco cruzou na medida para Lucca Prior, livre de marcação, cabecear sem sair do chão, aos 30. O Inter sentiu o gol e viu os cearenses crescerem em campo. A virada só não aconteceu graças a intervenção cirúrgica de Vitão, em chute de Breno Lopes. Logo na volta do intervalo, o Inter ficou novamente à frente do placar. Bernabei lançou Alan Patrick. Ele demorou para tomar uma decisão, mas Vitinho apareceu para mandar para as redes, aos quatro. Desta vez, foi o Fortaleza que sentiu o golpe, dando espaço para o time da casa dominar as ações da partida, porém sem efetividade. Aos poucos, o time cearense foi equilibrando o duelo, Barreiro e Allanzinho deram trabalho ao goleiro Rochet, mas era nítida a falta de confiança do time na hora arriscar as jogadas. Com lapsos no ataque, Vitinho carimbou o travessão após cruzamento de Bernabéi. Na reta final, satisfeito com o resultado, o Inter segurou a pressão do Fortaleza e carregou a vitória até o fim. FICHA TÉCNICA: INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Luis Otávio), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Bruno Henrique); Carbonero (Gustavo Prado), Ricardo Mathias (Enner Valencia) e Vitinho (Óscar Romero). Técnico: Roger Machado. FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pablo Roberto), Matheus Pereira (Pierre), Pochettino (Allanzinho) e Lucca Prior; Breno Lopes e Lucero (Bareiro). Técnico: Renato Paiva. GOLS - Alan Patrick, aos 22, Lucca Prior, aos 30 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos 4 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bernábei (Internacional); Mancuso (Fortaleza). ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP). RENDA - R$ 151.897,00. PÚBLICO - 9.099 presentes. LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional Fortaleza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami 31.08.25 23h52 CRISE DO PARAZÃO Quartas de final do Parazão 2025: como ficam os confrontos após punições A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda precisa reorganizar a tabela antes da definição das novas datas para os jogos 11.03.25 19h12 Campeonato Português Vizela x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Português Vizela e Sporting jogam a 18° rodada do Campeonato Português nesta quinta, 18 de janeiro; veja as formações e onde assistir ao vivo 18.01.24 14h45 NBA Grizzlies x Knicks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/10) pela NBA Memphis Grizzlies e New York Knicks jogam nesta quarta-feira pela NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 19.10.22 17h30