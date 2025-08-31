Internacional alivia pressão sobre Roger Machado e vence o Fortaleza no Beira-Rio

Depois da eliminação para o Flamengo na Copa Libertadores e vindo de três derrotas seguidas, o Internacional aliviou a pressão que rondava o Beira-Rio. Em dia marcado por protestos da torcida, o time gaúcho superou o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, dando uma sobrevida ao trabalho de Roger Machado.

Com gols de Alan Patrick e Vitinho, o Internacional chegou a 27 pontos, aparecendo no meio da tabela, em 10º lugar. O time gaúcho ainda tem um jogo a menos para cumprir no Brasileiro. Já o Fortaleza conheceu a quarta derrota seguida e não vence há cinco jogos, ocupando a vice-lanterna (19º), com 15 pontos.

Pressionado, o Inter se impôs nos minutos iniciais. Vitinho cabeceou e Helton Leite espalmou. Depois o goleiro brilhou novamente, desta vez em cabeçada forte de Juninho. A supremacia gaúcha só veio surtir efeito aos 22 minutos, quando Carbonero foi derrubado por Brítez, dentro da área. Alan Patrick deslocou o goleiro e abriu o placar.

O drama do Fortaleza durou pouco tempo. Em contra-ataque, Bruno Pacheco cruzou na medida para Lucca Prior, livre de marcação, cabecear sem sair do chão, aos 30. O Inter sentiu o gol e viu os cearenses crescerem em campo. A virada só não aconteceu graças a intervenção cirúrgica de Vitão, em chute de Breno Lopes.

Logo na volta do intervalo, o Inter ficou novamente à frente do placar. Bernabei lançou Alan Patrick. Ele demorou para tomar uma decisão, mas Vitinho apareceu para mandar para as redes, aos quatro. Desta vez, foi o Fortaleza que sentiu o golpe, dando espaço para o time da casa dominar as ações da partida, porém sem efetividade.

Aos poucos, o time cearense foi equilibrando o duelo, Barreiro e Allanzinho deram trabalho ao goleiro Rochet, mas era nítida a falta de confiança do time na hora arriscar as jogadas. Com lapsos no ataque, Vitinho carimbou o travessão após cruzamento de Bernabéi. Na reta final, satisfeito com o resultado, o Inter segurou a pressão do Fortaleza e carregou a vitória até o fim.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Luis Otávio), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Bruno Henrique); Carbonero (Gustavo Prado), Ricardo Mathias (Enner Valencia) e Vitinho (Óscar Romero). Técnico: Roger Machado.

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pablo Roberto), Matheus Pereira (Pierre), Pochettino (Allanzinho) e Lucca Prior; Breno Lopes e Lucero (Bareiro). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Alan Patrick, aos 22, Lucca Prior, aos 30 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bernábei (Internacional); Mancuso (Fortaleza).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 151.897,00.

PÚBLICO - 9.099 presentes.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).