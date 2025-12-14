Inter de Milão vence Genoa por 2 a 1 e assume a liderança do Italiano após tropeço de rivais A Inter chegou ao topo do Nacional ao dominar, como visitante, a partida contra um rival que luta para se afastar da zona de rebaixamento Estadão Conteúdo 14.12.25 16h17 Inter de Milão (Instagram @inter) A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Genoa por 2 a 1 neste domingo, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. O time do técnico Cristian Chivu chegou aos 33 pontos e foi beneficiado por tropeços de seus adversários nesta 15ª rodada. O Milan empatou com o Sassuolo e agora tem 32, enquanto o Napoli foi derrotado pela Udinese e estacionou nos 31. O novo líder do Italiano chegou a sua terceira vitória seguida no campeonato e conseguiu se reabilitar após a derrota para o Liverpool por 1 a 0, em casa, pela Champions League, na terça-feira. A Inter chegou ao topo do Nacional ao dominar, como visitante, a partida contra um rival que luta para se afastar da zona de rebaixamento. Na 16ª colocação, o Genoa, com 14 pontos, tem apenas 2 a mais do que o Verona, time que abre a faixa da degola. Desde o início, a Inter dominou as ações e conseguiu traduzir essa superioridade em vantagem no placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Bisseck fez ótima jogada individual e chutou de esquerda no canto esquerdo do goleiro Leali. O time de Milão manteve o volume de jogo no ataque e chegou aos segundo gol aos 38 minutos, com o argentino Lautaro Martinez, agora artilheiro isolado do Italiano, com 8. O Genoa sofria na defesa e pouco conseguia produzir no ataque. O primeiro tempo acabou com 10 finalizações da Inter (cinco no alvo) e apenas 1 (errada) do Genoa, que também vinha de dois triunfos consecutivos no Italiano. No início da segunda etapa, o cenário pouco mudou, com domínio da Inter, que acumulava finalizações na tentativa de ampliar o placar. O Genoa conseguiu diminuir aos 23 minutos após uma falha de marcação dos visitantes. Akanji ficou sozinho contra Martin e Vitinha em um avanço do Genoa pela esquerda. Vitinha quase passou da bola, mas conseguiu dominá-la, passou pelo goleiro Sommer e marcou para o Genoa. O gol empolgou a torcida e contagiou o time, que passou a ameaçar a Inter de Milão. Os visitantes também tiveram chance de ampliar, mas o placar se manteve inalterado até o apito final. A Inter de Milão só volta a jogar pelo Italiano em 2026 e recebe o Lecce no dia 14 de janeiro. O Genoa tenta a reabilitação no próximo sábado, quando recebe a Atalanta. Confira os resultados deste domingo pela 15ª rodada do Italiano: Milan 2 x 2 Sassuolo Fiorentina 1 x 2 Verona Udinese 1 x 0 Napoli Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Italiano Inter de Milão Genoa Lautaro Martinez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30