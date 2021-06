A Inter de Milão está interessada na contratação de Jordi Alba, lateral esquerdo do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O clube italiano busca reforçar a posição mais deficiente do elenco após a saída de Ashley Young para o Aston Villa.

O atual campeão italiano quer montar um elenco competitivo visando a disputa da Champions League. Na última campanha, o time até então dirigido por Antonio Conte fracassou e ocupou a lanterna em um grupo com Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

> Veja a tabela da EurocopaPor conta do retorno de Young à Premier League, o técnico Simone Inzaghi conta apenas com o veterano Kolarov, pouco aproveitado na última temporada, e com Darmian, que é lateral direito de origem, mas que também atua improvisado no lado canhoto.

Jordi Alba tem contrato com o Barcelona até 2024 e já manifestou interesse em encerrar sua carreira vestindo a camisa blaugrana. No entanto, Joan Laporta, presidente culé, já afirmou que o clube precisa passar por uma renovação e só garantiu as permanências de Messi e Ter Stegen dentre os veteranos.

Além disso, os atletas devem passar por uma redução salarial por conta da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Por outro lado, a Inter de Milão tem ao seu favor um regime fiscal generoso para jogadores estrangeiros e que pode ser um atrativo para o atleta de 32 anos.