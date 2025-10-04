Inter de Milão derruba invencibilidade da Cremonese e cola nos líderes do Italiano Estadão Conteúdo 04.10.25 15h23 Após um início decepcionante no Campeonato Italiano, a Inter de Milão se reencontrou em campo e venceu a terceira seguida na competição. A vitória por 4 a 1 sobre a Cremonese, neste sábado, no estádio San Siro, em Milão, levou o conjunto comandado por Christian Chivu a 12 pontos na tabela, encostando nos líderes e principais concorrentes ao título. O atual vice-campeão italiano e da Champions League não tomou conhecimento dos visitantes, recém-promovidos à elite do campeonato nacional e invictos até então - vinham de duas vitórias e três empates desde o acesso da Série B. A equipe soma nove pontos, na parte de cima da tabela. Com apenas 12 minutos, o time da casa já havia balançado a rede duas vezes, a primeira, com Lautaro Martínez, que pegou de primeira após cruzamento para abrir o placar, e a segunda com Akanji, invalidado depois da intervenção do VAR. Em um jogo aberto, mas desigual, prevaleceu a qualidade técnica da equipe azul e preta. Em outro cruzamento, Bonny ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo - o francês foi o destaque da partida com assistências em outros dois tentos. No segundo tempo, com os brasileiros Carlos Augusto e Luis Henrique em campo, a Inter manteve o controle do jogo e, com amplo domínio, ensaiou a goleada. Em um intervalo de três minutos, Dimarco e Barella colocaram 4 a 0 no placar, ambos após jogadas de Bonny. Diante de uma partida tranquila, o árbitro só tirou o cartão amarelo do bolso aos 39 minutos da etapa complementar - foram apenas dois na partida, para Susic, da Inter, e Pezzella, da Cremonese. Os visitantes ainda descontaram no fim, com Bonazzoli, mas nada que ofuscasse o placar elástico e a boa atuação dos donos da casa. Confira os resultados deste sábado do Campeonato Italiano: Lazio 3 x 3 Torino Parma 0 x 1 Lecce Inter de Milão 4 x 1 Cremonese Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão Cremonese COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52