Inter de Milão derruba invencibilidade da Cremonese e cola nos líderes do Italiano

Após um início decepcionante no Campeonato Italiano, a Inter de Milão se reencontrou em campo e venceu a terceira seguida na competição. A vitória por 4 a 1 sobre a Cremonese, neste sábado, no estádio San Siro, em Milão, levou o conjunto comandado por Christian Chivu a 12 pontos na tabela, encostando nos líderes e principais concorrentes ao título.

O atual vice-campeão italiano e da Champions League não tomou conhecimento dos visitantes, recém-promovidos à elite do campeonato nacional e invictos até então - vinham de duas vitórias e três empates desde o acesso da Série B. A equipe soma nove pontos, na parte de cima da tabela.

Com apenas 12 minutos, o time da casa já havia balançado a rede duas vezes, a primeira, com Lautaro Martínez, que pegou de primeira após cruzamento para abrir o placar, e a segunda com Akanji, invalidado depois da intervenção do VAR. Em um jogo aberto, mas desigual, prevaleceu a qualidade técnica da equipe azul e preta. Em outro cruzamento, Bonny ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo - o francês foi o destaque da partida com assistências em outros dois tentos.

No segundo tempo, com os brasileiros Carlos Augusto e Luis Henrique em campo, a Inter manteve o controle do jogo e, com amplo domínio, ensaiou a goleada. Em um intervalo de três minutos, Dimarco e Barella colocaram 4 a 0 no placar, ambos após jogadas de Bonny.

Diante de uma partida tranquila, o árbitro só tirou o cartão amarelo do bolso aos 39 minutos da etapa complementar - foram apenas dois na partida, para Susic, da Inter, e Pezzella, da Cremonese. Os visitantes ainda descontaram no fim, com Bonazzoli, mas nada que ofuscasse o placar elástico e a boa atuação dos donos da casa.

Confira os resultados deste sábado do Campeonato Italiano:

Lazio 3 x 3 Torino Parma 0 x 1 Lecce Inter de Milão 4 x 1 Cremonese