Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta Estadão Conteúdo 04.10.25 10h52 Arthur Jones, ex-jogador da NFL e campeão do Super Bowl com o Baltimore Ravens, morreu nesta sexta-feira, aos 39 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele era irmão do lutador Jon Jones, considerado um dos maiores nomes da história do MMA. O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta. "Estamos profundamente tristes pela morte repentina de Arthur Jones. Sua energia contagiante, sorriso largo e positividade criaram uma atmosfera que constantemente elevava todos ao seu redor. Enviamos nossas mais profundas condolências à família Jones e a todos que o amavam", publicou o time nas redes sociais. Além do título conquistado em 2013, Arthur atuou por sete temporadas na NFL, vestindo também as camisas do Indianapolis Colts e do Washington Redskins (atualmente Commanders). Nascido em Rochester, no estado de Nova York, Arthur Jones fazia parte de uma família de atletas. Além de Jon, lenda do UFC, seu irmão Chandler Jones também seguiu carreira na NFL como defensive end. O UFC também se manifestou sobre a perda. "O UFC lamenta profundamente o falecimento de Arthur Jones. Nossos pêsames e pensamentos estão com sua família, amigos e entes queridos", disse a organização em comunicado oficial.