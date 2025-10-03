Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. Iury Costa 03.10.25 17h11 Jorge destacou a qualidade do elenco azulino. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo segue em preparação para enfrentar o Operário-PR neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 30ª rodada da Série B. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), o lateral-esquerdo Jorge destacou a importância da reta final da competição e projetou o duelo fora de casa. “São nove finais decisivas para a gente. Sabemos da importância que é esse jogo domingo. Jogar contra o Operário não é fácil, é uma equipe que propõe o jogo e gosta de ter a bola. Trabalhamos bem durante a semana para chegar lá e fazer um bom jogo, conquistando os pontos que precisamos para a sequência”, afirmou. Olho no clássico e sequência em Belém Após o duelo contra o Operário, o Remo terá uma sequência de três jogos em Belém, incluindo o clássico Re-Pa. Para Jorge, a série pode ser decisiva na briga pelo acesso. “Claro que precisamos pensar primeiro no Operário, mas já sabemos que depois teremos três jogos em casa. Entre eles o clássico, que será meu primeiro. Já tinha visto de longe e sei bem da adrenalina que envolve. Vamos nos preparar da melhor forma possível, porque esses jogos serão muito importantes para o torcedor e para a nossa caminhada”, concluiu. VEJA MAIS [[(standard.Article) Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’]] [[(standard.Article) Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4]] Disputa na lateral-esquerda Concorrendo pela posição com Alan e Sávio, Jorge destacou a qualidade do elenco azulino e disse estar preparado para aproveitar as oportunidades. “São grandes jogadores, não só na lateral como em todo o elenco. Quem entende de futebol sabe que nosso grupo é forte e de muita qualidade. A disputa é saudável, e cabe ao professor Guto escolher o melhor para cada jogo. Me sinto preparado para aproveitar sempre que tiver oportunidade, como aconteceu contra o CRB, que foi uma grande vitória”, destacou. Postura em campo Questionado sobre sua postura mais defensiva diante do CRB, Jorge explicou que a decisão foi estratégica. “Foi um jogo de inteligência. Eu vinha de muito tempo sem jogar uma partida completa e percebi que não dava para ficar subindo o tempo todo, porque eles tinham pontas muito fortes. Preferi segurar mais na linha de quatro para ajudar na defesa, e isso contribuiu para que a gente atacasse bem e conseguisse vencer", analisou. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) 