O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja

O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo

O Liberal
fonte

A partida ficou marcada por um episódio inusitado: um gambá entrou em quadra durante o set decisivo (Reprodução)

O Paulistano Barueri está na final do Campeonato Paulista feminino de vôlei. A equipe garantiu a vaga na decisão na noite de sexta-feira (3), ao vencer o Osasco no golden set, após equilibrada disputa na semifinal.

A partida ficou marcada por um episódio inusitado: um gambá entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo momentaneamente o jogo.

Barueri vence no golden set após série equilibrada

Pelo regulamento do torneio, a semifinal é disputada em melhor de dois jogos. Caso cada equipe vença uma partida, a vaga é decidida em um set extra, o chamado golden set.

No confronto de ida, o Osasco levou a melhor por 3 sets a 1. Na volta, o Barueri devolveu o placar e, no golden set, confirmou a classificação com vitória apertada por 27 a 25.

Final será entre Barueri e Sesi-Bauru

O Sesi-Bauru será o adversário do Barueri na decisão, após eliminar o Sorocaba com duas vitórias, sem necessidade do set extra. Na sexta-feira (3), o time venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/18 e 25/19.

A final do Campeonato Paulista será disputada em duas partidas, com cada equipe mandando um jogo em casa. Se houver empate, o título será definido novamente no golden set.

