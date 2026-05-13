Inter de Milão confirma favoritismo, vence final diante da Lazio e fatura 10ª Copa Itália Estadão Conteúdo 13.05.26 18h13 A Internazionale de Milão conquistou nesta quarta-feira seu 10º título da Copa Itália, ao bater a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, por 2 a 0. O troféu sela uma temporada dominante da equipe no país, com dupla conquista nacional: no campeonato de pontos corridos e no torneio mata-mata. Para encerrar a temporada, a Inter ainda tem mais dois compromissos pela Série A do Italiano diante do Verona e do Bologna. Já a Lazio não briga por mais nada no Italiano e não vai disputar quaisquer certames continentais em 2026-27. Os últimos dois duelos da equipe serão contra a arquirrival Roma e o Pisa. Dona do melhor futebol da Itália, a Internazionale não demorou para confirmar seu favoritismo na decisão. Em cobrança de escanteio, contou com uma ajudinha da Lazio para abrir vantagem. Marusic desviou de cabeça contra a própria meta e colocou o time de Milão à frente, aos 14. A Lazio tentou reagir e ensaiou alguns ataques, deixando a defesa desprotegida. Aos 35, o conjunto de Milão armou ataque pela direita após Nuno Tavares ser desarmado por Dumfries, que tocou para o meio da área e encontrou Lautaro Martínez livre para ampliar. No segundo tempo, o ritmo da final deixou o jogo mais equilibrado, mas nada que oferecesse riscos à Internazionale. Chances de gol foram desperdiçadas de parte a parte. A Inter conseguiu amornar o duelo e impedir que a Lazio chegasse com algum perigo de modo que a decisão teve raros momentos de aflição até o apito final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Itália Lazio Internazionale COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36