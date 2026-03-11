Infantino conversa com Trump e garante que Irã poderá ir aos EUA para a Copa do Mundo O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho Estadão Conteúdo 11.03.26 9h47 O presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump (Foto: JACQUELYN MARTIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) A seleção do Irã terá permissão para competir na Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, conforme anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. A informação foi confirmada após declaração do presidente Donald Trump, que afirmou que a equipe iraniana "é, obviamente, bem-vinda". Apesar do conflito em curso entre os países, a participação da seleção nacional do Irã na Copa do Mundo 2026 foi garantida. O torneio global, que está a 93 dias de seu início, será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México. O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho. Antes de encerrar a fase de grupos, a seleção iraniana enfrenta o Egito em Seattle, Washington, em 26 de junho. O contexto da decisão A sede da Copa do Mundo 2026 será dividida entre Estados Unidos, Canadá e México, ocorrendo de 11 de junho a 19 de julho. Autoridades iranianas haviam expressado dúvidas sobre a participação do país, citando o conflito como motivo. Anteriormente, torcedores iranianos já haviam sido impedidos de entrar nos Estados Unidos devido à proibição de viagens implementada pelo governo Trump. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mantém uma relação próxima com Donald Trump, que inclusive recebeu o prêmio inaugural da paz da entidade. Apoio e monitoramento Gianni Infantino enfatizou a importância de um evento como a Copa do Mundo para "unir as pessoas", agradecendo o apoio de Trump. Ele destacou que o torneio é "grande demais" para ser adiado devido à turbulência global, referindo-se à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Heimo Schirgi, CEO da federação, confirmou que a Fifa monitora a situação no Irã. Schirgi reiterou a esperança de que todos os países classificados possam participar do mundial, reforçando que "a Copa do Mundo é grande demais". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Infantino Trump Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 Futebol Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto. 10.03.26 21h57 Futebol Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere' Maior ídolo do Flamengo, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo. 10.03.26 21h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00 SONHO REALIZADO Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil 10.03.26 20h06