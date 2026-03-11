Infantino conversa com Trump e garante que Irã poderá ir aos EUA para a Copa do Mundo

A seleção do Irã terá permissão para competir na Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, conforme anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. A informação foi confirmada após declaração do presidente Donald Trump, que afirmou que a equipe iraniana "é, obviamente, bem-vinda".

Apesar do conflito em curso entre os países, a participação da seleção nacional do Irã na Copa do Mundo 2026 foi garantida. O torneio global, que está a 93 dias de seu início, será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho. Antes de encerrar a fase de grupos, a seleção iraniana enfrenta o Egito em Seattle, Washington, em 26 de junho.

O contexto da decisão

A sede da Copa do Mundo 2026 será dividida entre Estados Unidos, Canadá e México, ocorrendo de 11 de junho a 19 de julho. Autoridades iranianas haviam expressado dúvidas sobre a participação do país, citando o conflito como motivo.

Anteriormente, torcedores iranianos já haviam sido impedidos de entrar nos Estados Unidos devido à proibição de viagens implementada pelo governo Trump. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mantém uma relação próxima com Donald Trump, que inclusive recebeu o prêmio inaugural da paz da entidade.

Apoio e monitoramento

Gianni Infantino enfatizou a importância de um evento como a Copa do Mundo para "unir as pessoas", agradecendo o apoio de Trump. Ele destacou que o torneio é "grande demais" para ser adiado devido à turbulência global, referindo-se à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Heimo Schirgi, CEO da federação, confirmou que a Fifa monitora a situação no Irã. Schirgi reiterou a esperança de que todos os países classificados possam participar do mundial, reforçando que "a Copa do Mundo é grande demais".