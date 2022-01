Pacers x Golden State Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje (20/01)

A bola vai subir para Indiana Pacers x Golden State Warriors no final da noite desta quinta-feira (20/01), às 00h (horário de Brasília), na disputa da temporada regular da NBA pela Conferência do Oeste, no Chase Center, em São Francisco. Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Indiana Pacers x Golden State Warriors?

A partida Indiana Pacers x Golden State Warriors pode ser acompanhada na TV aberta Band e no canal fechado SporTV 2. No YouTube, com TNT Sports. Além do serviço de streaming NBA League Pass, a partir da meia-noite.

Como Indiana Pacers x Golden State Warriors chegaram para o jogo?

A equipe do Warriors está buscando retornar ao primeiro lugar da tabela. Contudo, vai precisar que os jogadores Stephen Curry e Klay Thompson façam um bom jogo em quadra.

Já os Pacers estão chegando com muito otimismo, após uma vitória sobre os Lakers. Nas últimas dez partidas da equipe de Indiana, oito foram derrotas.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)