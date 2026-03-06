Imprensa inglesa repercute chegada de Lingard ao Corinthians: 'Intrigante, clube histórico'

O Corinthians anunciou a contratação de Jesse Lingard nesta sexta-feira, 6, seu sétimo reforço na temporada. A chegada do inglês de 33 anos, que já atuou por Manchester United e West Ham, causou repercussão na imprensa estrangeira.

A Sky Sports, um dos principais veículos da Inglaterra, avaliou a transferência para um "clube histórico" como "intrigante". "No Corinthians, Lingard agora se reúne com o ex-companheiro de equipe Memphis Depay, onde o maior artilheiro da história da Holanda passou os últimos dois anos", escreveu o portal.

Já a BBC, avaliou como o meia pode ajudar a equipe alvinegra dentro de campo, mas alertou sobre a pressão exercida pela torcida corintiana. "Ele não deve esperar amor incondicional", disse.

Revelado pelo United, Lingard passou por empréstimo por Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion e Derby County. Após perder espaço na equipe de Manchester, ele ainda atuou no West Ham e no Nottingham Forest antes de desembarcar no futebol sul-coreano, onde estava até ano passado.

Lingard também acumula 32 jogos pela seleção inglesa, em partidas realizadas entre os anos de 2016 e 2021. O jogador integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2018, quando o país terminou na quarta colocação.

O contrato do inglês com o Corinthians vai até dezembro de 2026, com possibilidade de extensão até o fim de 2027. O clube alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira, 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão.