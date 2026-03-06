Imprensa inglesa repercute chegada de Lingard ao Corinthians: 'Intrigante, clube histórico' Estadão Conteúdo 06.03.26 18h02 O Corinthians anunciou a contratação de Jesse Lingard nesta sexta-feira, 6, seu sétimo reforço na temporada. A chegada do inglês de 33 anos, que já atuou por Manchester United e West Ham, causou repercussão na imprensa estrangeira. A Sky Sports, um dos principais veículos da Inglaterra, avaliou a transferência para um "clube histórico" como "intrigante". "No Corinthians, Lingard agora se reúne com o ex-companheiro de equipe Memphis Depay, onde o maior artilheiro da história da Holanda passou os últimos dois anos", escreveu o portal. Já a BBC, avaliou como o meia pode ajudar a equipe alvinegra dentro de campo, mas alertou sobre a pressão exercida pela torcida corintiana. "Ele não deve esperar amor incondicional", disse. Revelado pelo United, Lingard passou por empréstimo por Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion e Derby County. Após perder espaço na equipe de Manchester, ele ainda atuou no West Ham e no Nottingham Forest antes de desembarcar no futebol sul-coreano, onde estava até ano passado. Lingard também acumula 32 jogos pela seleção inglesa, em partidas realizadas entre os anos de 2016 e 2021. O jogador integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2018, quando o país terminou na quarta colocação. O contrato do inglês com o Corinthians vai até dezembro de 2026, com possibilidade de extensão até o fim de 2027. O clube alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira, 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Lingard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07