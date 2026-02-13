Igor Thiago renova até 2031 no Brentford após ser eleito o melhor do mês pela 2ª vez no Inglês Ele não esconde que sua meta e ser lembrado na seleção brasileira e sempre é elogiado pelo técnico Keith Andrews. Estadão Conteúdo 13.02.26 14h17 Igor Thiago, do Brentford (Instagram @brentfordfc) Igor Thiago vive um conto de fadas na Premier League em sua segunda temporada pelo Brentford. Depois de começo complicado por causa de uma lesão, o brasileiro de 24 anos faz ano incrível, com 17 gols em 26 jogos, atrás apenas do artilheiro Haaland, e ganhou o reconhecimento do clube, com novo contrato de cinco anos, até 2031. "O atacante do Brentford, Igor Thiago, assinou um novo contrato de longa duração até o verão de 2031, com opção do clube por mais um ano. O brasileiro de 24 anos marcou 18 gols em 27 jogos em todas as competições e foi eleito o Jogador do Mês da Premier League em novembro e em Janeiro", oficializou o Brentford. "Eu amo o clube e as pessoas do clube. É um amor verdadeiro, um amor real", celebrou a renovação o camisa 9. "No início, quando cheguei, estava lesionado. A equipe e as pessoas ao redor do centro de treinamento me ajudaram e me apoiaram. E quando os fãs me apoiam, eu os vejo cantando meu nome e minhas músicas, isso me dá mais força. Estou muito feliz por todo o carinho que eles me demonstram. Significa muito para mim." O brasileiro foi um dos destaques no empate por 1 a 1 com o líder Arsenal nesta quinta-feira, dando enorme trabalho para os defensores e travando grande batalha com o goleiro David Raya. Ele não esconde que sua meta e ser lembrado na seleção brasileira e sempre é elogiado pelo técnico Keith Andrews. "Ele tem sido um jogador fundamental para nós, então é um contrato que ele merece plenamente", avaliou o comandante, sem poupar nos elogios. "É fantástico que Thiago tenha comprometido seu futuro a longo prazo com o clube. A ligação que ele tem com os seus colegas de equipe, com a equipe técnica e com os torcedores, bem como o quanto o clube significa para ele e ele significa para nós, é bastante evidente para todos verem", seguiu. "Mais uma vez, a pessoa vem antes do jogador. Adoro trabalhar com ele e tenho adorado ver sua evolução como jogador. A maneira como ele joga é uma parte fundamental de como jogamos e do que nossa temporada tem sido até agora", disse Keith. "Ele tem sido um jogador fundamental para nós, então é um contrato que ele merece plenamente e estou muito feliz que o clube tenha conseguido concretizá-lo." A parceria com o comandante foi citada por Igor Thiago como um diferencial na hora da renovação. "Com o Keith é mais uma relação de pai e filho. Estou muito feliz com ele, pois ele confia em mim, acredita em mim", afirmou, feliz da vida pelo reconhecimento do sétimo colocado da Premier League. Igor Thiago não foi bem aproveitado no Cruzeiro e antes de chegar ao Brentford teve passagens por Ludogorets e Club Brugge na Europa. Foi na Inglaterra, porém, que chamou atenção pela força e explosão na hora de partir para o ataque em busca dos gols. 