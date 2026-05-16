Hulk é apresentado pelo Fluminense no Maracanã: 'Venho com muita fome'

O atacante Hulk foi apresentado oficialmente pelo Fluminense neste sábado, antes da partida contra o São Paulo, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogador de 39 anos recebeu do presidente Mattheus Montenegro a camisa, sem numeração, do time e concedeu entrevista coletiva antes de subir ao gramado e, no microfone, saudar a torcida.

Ele só pode estrear pelo Fluminense após a Copa do Mundo, mas afirmou que chega "com muita fome" e já está contribuindo com a equipe. "Venho com muita vontade e determinação", afirmou Hulk. "Cheguei ao treino transmitindo minha energia para os jogadores. Encontrei um ambiente muito leve para trabalhar. Venho contribuindo assim no dia a dia", completou.

Antes da estreia do reforço, o Fluminense tem dois jogos em casa que definem sua trajetória na Libertadores, contra o Bolívar na terça-feira e La Guaíra, no dia 27. O tome é o lanterna do Grupo C, mas só depende de seus resultados para avançar. "Estamos muito confiantes de que sim, temos tudo para nos classificar ganhando os jogos em casa", afirmou o atacante. "Estou muito feliz. Já estou me sentindo em casa no nosso CT. Maracanã todo mundo sabe a história. Venho com muita fome, muita confiança de que vou aproveitar bastante esse meu tempo aqui."

O atacante disse que já teve oportunidade de conversar com Zubeldia, técnico do Fluminense. "Mas não falamos da questão de jogo diretamente até porque não posso jogar no momento. Vou conseguir me entrosar com companheiros, entender a melhor maneira que posso ajudar dentro de campo. Importante é chegar 1000% na parte física, tenho certeza que na parte técnica a equipe vai estar bem entrosada", afirmou ele, acrescentando estar disposto a fazer o que o treinador pedir.

Aos 39 anos, Hulk brincou com a idade do goleiro Fábio, de 45, e disse se cuidar bastante para performar em campo. "Eu vou me sentir bem mais novo, né? Não sei quanto tempo vou jogar, amo jogar futebol, me cuido bastante. Meu contrato vai até 202, com possibilidade de mais um ano", disse ele.

Hulk foi ídolo do Atlético-MG, onde chegou em 2021 e foi ídolo, com títulos do Brasileiro, da Copa do Brasil e do Mineiro. "Chego com a mesma fome, mesma vontade, que cheguei no Atlético-MG em 21. Mesmo comprometimento", afirmou ele.

O jogador afirmou em diversas oportunidades amar jogar futebol e revelou ter projetos envolvendo esporte, mas que não era o momento para detalhar. "Na próxima semana a gente vai lançar. Primeiro vai ser em Belo Horizonte, mas o objetivo é levar para o Brasil", finalizou Hulk, antes ir ao gramado sob iluminação especial e dar seu recado para a "torcida do Fluzão".