Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hugo Souza treina com proteção no ombro e é dúvida para reforçar o Corinthians contra o Grêmio

Em recuperação de uma luxação acrômio clavicular, o atleta participou das atividades junto aos outros goleiros do elenco, mas chegou a demonstrar um certo incômodo

Estadão Conteúdo
fonte

Hugo Souza (Rodrigo Coca / Corinthians)

O goleiro Hugo Souza treinou normalmente nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, mas ainda não tem o seu retorno confirmado ao time titular para jogar contra o Grêmio, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ele participou da atividade com uma proteção no ombro e a definição quanto a sua escalação deve acontecer neste sábado.

Em recuperação de uma luxação acrômio clavicular, o atleta participou das atividades junto aos outros goleiros do elenco, mas chegou a demonstrar um certo incômodo. O titular do gol corintiano sofreu uma queda no final da partida contra o Atlético-MG, no último dia 18 e se machucou.

No triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, Felipe Longo foi o dono da posição no Barradão. Caso Hugo seja mais uma vez vetado, ele será mantido para enfrentar os gaúchos em busca da terceira vitória consecutiva no Nacional.

Com o propósito de somar pontos para afastar de vez o risco do rebaixamento, o conjunto paulista quer manter a boa fase. Nos últimos quatro confrontos, o Corinthians acumulou três vitórias e sofreu uma derrota. Na classificação, o conjunto paulista aparece na parte intermediária da tabela (10ª posição) e soma 39 pontos, mesma pontuação do rival gremista.

Dorival Júnior realizou um treinamento tático nesta sexta-feira e aproveitou a atividade para testar algumas variações. Assim, existe a possibilidade de ele utilizar um esquema com três zagueiros contra os gaúchos.

Para essa partida, o técnico Dorival Júnior vai ter alguns desfalques. Suspensos, Raniele, José Martínez e Breno Bidon estão fora. Já o atacante Vitinho e o volante André continuam entregues ao departamento médico do clube. Já o lateral-direito Matheuzinho e o volante Maycon reforçam a equipe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Corinthians

Hugo Souza

treino

dúvida
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor

Informação foi publicada nas redes sociais da Comissão de Festas Bicolor

31.10.25 14h00

Futebol

Atacante do Remo, Nico Ferreira projeta duelo contra a Chape: ‘Sabemos o que temos que fazer'

Partida ocorre no próximo domingo (2), no Baenão, às 18h30

31.10.25 13h46

MMA Sport Club

GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025

31.10.25 13h39

Carlos Ferreira

Série B: na reta final, só um jogo por semana

31.10.25 13h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento

Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí

31.10.25 7h00

Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio'

31.10.25 0h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

31.10.25 7h00

FUTEBOL

Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras

O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira

31.10.25 1h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda