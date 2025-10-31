Hugo Souza treina com proteção no ombro e é dúvida para reforçar o Corinthians contra o Grêmio Em recuperação de uma luxação acrômio clavicular, o atleta participou das atividades junto aos outros goleiros do elenco, mas chegou a demonstrar um certo incômodo Estadão Conteúdo 31.10.25 14h48 Hugo Souza (Rodrigo Coca / Corinthians) O goleiro Hugo Souza treinou normalmente nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, mas ainda não tem o seu retorno confirmado ao time titular para jogar contra o Grêmio, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ele participou da atividade com uma proteção no ombro e a definição quanto a sua escalação deve acontecer neste sábado. Em recuperação de uma luxação acrômio clavicular, o atleta participou das atividades junto aos outros goleiros do elenco, mas chegou a demonstrar um certo incômodo. O titular do gol corintiano sofreu uma queda no final da partida contra o Atlético-MG, no último dia 18 e se machucou. No triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, Felipe Longo foi o dono da posição no Barradão. Caso Hugo seja mais uma vez vetado, ele será mantido para enfrentar os gaúchos em busca da terceira vitória consecutiva no Nacional. Com o propósito de somar pontos para afastar de vez o risco do rebaixamento, o conjunto paulista quer manter a boa fase. Nos últimos quatro confrontos, o Corinthians acumulou três vitórias e sofreu uma derrota. Na classificação, o conjunto paulista aparece na parte intermediária da tabela (10ª posição) e soma 39 pontos, mesma pontuação do rival gremista. Dorival Júnior realizou um treinamento tático nesta sexta-feira e aproveitou a atividade para testar algumas variações. Assim, existe a possibilidade de ele utilizar um esquema com três zagueiros contra os gaúchos. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior vai ter alguns desfalques. Suspensos, Raniele, José Martínez e Breno Bidon estão fora. Já o atacante Vitinho e o volante André continuam entregues ao departamento médico do clube. Já o lateral-direito Matheuzinho e o volante Maycon reforçam a equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Hugo Souza treino dúvida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor Informação foi publicada nas redes sociais da Comissão de Festas Bicolor 31.10.25 14h00 Futebol Atacante do Remo, Nico Ferreira projeta duelo contra a Chape: ‘Sabemos o que temos que fazer' Partida ocorre no próximo domingo (2), no Baenão, às 18h30 31.10.25 13h46 MMA Sport Club GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 31.10.25 13h39 Carlos Ferreira Série B: na reta final, só um jogo por semana 31.10.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio' 31.10.25 0h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira 31.10.25 7h00 FUTEBOL Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira 31.10.25 1h47