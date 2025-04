Hugo Calderano vence chinês e vai à final inédita da Copa do Mundo de tênis de mesa

Hugo Calderano escreveu mais um capítulo histórico no tênis de mesa. Na madrugada deste sábado (19), o brasileiro venceu o chinês Wang Chuqin, número 2 do ranking mundial, por 4 sets a 3, e garantiu vaga inédita na final da Copa do Mundo de 2025, em Macau, na China. É a primeira vez que um atleta das Américas — e também de fora da Ásia e da Europa — disputa a decisão do torneio. Quinto colocado do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa, Hugo buscará o título neste domingo, dia 20 de abril, às 9h15 (de Brasília), na Galaxy Arena, na China. A partida terá transmissão da CazéTV (streaming).

Após desbancar Wang Chuqin por 4 sets a 3 (14-12, 5-11, 6-11, 7-11, 11-7, 11-5 e 12-10), o atleta se garantiu entre os dois melhores da competição. Agora, ele enfrentará o vencedor do confronto entre os chineses Lin Shidong, líder do ranking mundial, e Liang Jingkun, quarto colocado.

"Chegar à semifinal e garantir uma medalha já era um feito incrível para o tênis de mesa brasileiro. Agora, ainda maior, eliminando os números dois e três do mundo. Espero inspirar muitos jovens que estão começando a jogar tênis de mesa e qualquer outro esporte a seguir em frente", afirma Calderano.

"Estou muito feliz. Chegar à final da Copa do Mundo é algo que qualquer atleta de tênis de mesa sonha. Vou com tudo para a decisão. Vai ser um jogo incrível e, acima de tudo, vou tentar aproveitar ao máximo", acrescenta.

Na competição, Hugo Calderano venceu cinco partidas. Na fase de grupos, ele superou o canadense Eugene Wang e o japonês Yukiya Uda — ambos por 3 sets a 1. Depois, eliminou dois japoneses: nas oitavas, passou por Hiroto Shinozuka, e nas quartas, derrotou Tomokazu Harimoto, terceiro colocado do ranking mundial. Os dois por 4 sets a 1.

A quinta vitória veio contra o chinês Wang Chuqin, com direito a uma reação espetacular, salvando um match point e vencendo de virada após estar perdendo por 3 sets a 1. Esta é a sexta edição de Copa do Mundo que o brasileiro disputa e seu melhor resultado havia sido em 2019, quando chegou às quartas de final.

Hugo Calderano soma mais um feito histórico em sua carreira no tênis de mesa. Além da classificação à inédita final da Copa do Mundo, o mesa-tenista também tem em seu currículo a terceira posição do ranking mundial, o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e o inédito tricampeonato individual dos Jogos Pan-Americanos.