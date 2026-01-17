Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hugo Calderano enfrenta o 53º do mundo em semifinal do WTT Star Contender de Doha

Estadão Conteúdo

Terceiro do ranking mundial, o mesa-tenista Hugo Calderano disputa neste domingo a semifinal do WTT Star Contender de Doha no Lusail Sports Arena. Ele enfrenta o chinês Wen Ruibo, 53º do ranking, às 7h (de Brasília). Em caso de triunfo, o brasileiro disputa o título contra o vencedor da partida entre o alemão Dimitrij Ovtcharov, 26º, e o chinês Zhou Qihao, 36º.

Ovtcharov foi o responsável pela eliminação do vice-líder do ranking, o chinês Shidong Lin, nas oitavas de final de Doha por 3 sets a 1. O alemão também foi o algoz de Calderano no WTT Champions de Doha, primeira competição do brasileiro em 2026 e que reuniu alguns dos principais atletas do ranking mundial.

No dia 8 de janeiro, Calderano enfrentou Ovtcharov na primeira rodada e foi superado por 3 sets a 2, em uma partida equilibrada e decidida nos detalhes.

O brasileiro é o cabeça de chave número 2 do WTT Star Contender de Doha e, para alcançar sua primeira semifinal na temporada, passou pelo sul-coreano Gyuhyeon Park, 69º do mundo, na estreia. Neste sábado, o mesa-tenista de 29 anos passou pelo croata Tomislav Pucar, 25º, por 3 sets a 0, e pelo francês Simon Gauzy, 18º, por 3 a 1.

Depois do torneio no Catar, Calderano embarca para São Francisco, nos EUA, onde disputa a ITTF Americas Cup, que acontece entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis de mesa

WTT Star Contender Doha

Hugo Calderano
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense

16.01.26 15h48

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

Futebol

Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

16.01.26 14h06

FUTEBOL

Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

16.01.26 12h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

17.01.26 7h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.01.26 15h56

Paulistão

Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Mirassol jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

17.01.26 19h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.01.26 17h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda