Hugo Calderano enfrenta o 53º do mundo em semifinal do WTT Star Contender de Doha Estadão Conteúdo 17.01.26 19h13 Terceiro do ranking mundial, o mesa-tenista Hugo Calderano disputa neste domingo a semifinal do WTT Star Contender de Doha no Lusail Sports Arena. Ele enfrenta o chinês Wen Ruibo, 53º do ranking, às 7h (de Brasília). Em caso de triunfo, o brasileiro disputa o título contra o vencedor da partida entre o alemão Dimitrij Ovtcharov, 26º, e o chinês Zhou Qihao, 36º. Ovtcharov foi o responsável pela eliminação do vice-líder do ranking, o chinês Shidong Lin, nas oitavas de final de Doha por 3 sets a 1. O alemão também foi o algoz de Calderano no WTT Champions de Doha, primeira competição do brasileiro em 2026 e que reuniu alguns dos principais atletas do ranking mundial. No dia 8 de janeiro, Calderano enfrentou Ovtcharov na primeira rodada e foi superado por 3 sets a 2, em uma partida equilibrada e decidida nos detalhes. O brasileiro é o cabeça de chave número 2 do WTT Star Contender de Doha e, para alcançar sua primeira semifinal na temporada, passou pelo sul-coreano Gyuhyeon Park, 69º do mundo, na estreia. Neste sábado, o mesa-tenista de 29 anos passou pelo croata Tomislav Pucar, 25º, por 3 sets a 0, e pelo francês Simon Gauzy, 18º, por 3 a 1. Depois do torneio no Catar, Calderano embarca para São Francisco, nos EUA, onde disputa a ITTF Americas Cup, que acontece entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.