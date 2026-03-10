'Hoje nasce um novo Rodrygo', diz brasileiro ao celebrar cirurgia bem-sucedida no Real Madrid Estadão Conteúdo 10.03.26 13h33 O atacante Rodrygo adotou um tom de otimismo após passar por cirurgia bem-sucedida no joelho direito nesta terça-feira. O brasileiro do Real Madrid celebrou que tudo correu bem e garantiu que "nasce um novo jogador" a partir de agora. A cirurgia foi realizada na Espanha, pelo médico Manuel Leyes, sob supervisão do clube merengue. Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA, a mais temida lesão pelos jogadores) e também do menisco lateral, o que pode afastá-lo dos gramados por até um ano. Pouco depois de o Real Madrid anunciar que tudo transcorreu bem, o jogador postou fotos já no quarto do hospital. Estava sorridente e fazendo sinal de positivo com as duas mãos, demonstrando que o baque pela lesão que o tira da Copa do Mundo já passou. "Graças a Deus, correu tudo bem na cirurgia! Hoje começa uma nova história. Nasce uma nova história. Nasce um novo Rodrygo... Estou pronto para passar por todo esse processo e viver as bênçãos de Deus na minha vida", escreveu em seus Instagram. Rodrygo ainda agradeceu pelo grande apoio que vem recebendo desde o momento da confirmação da grave contusão. Ele vem recebendo inúmeras mensagens de torcedores, familiares, amigos e companheiros do mundo da bola. E, mais uma vez, o apoio foi gigante. Além dos pais, Eric e Denise, amigos também o acompanharam no hospital. Concentrados para as oitavas da Champions League, na qual encara o Manchester City nesta quarta-feira, os companheiros de clube desejaram força ao curtir e responder o post do atacante. Eder Militão, Mbappé, Courtois, Fran Garcia e Camavinga curtiram a publicação com corações, sinais de agradecimento com as mãos unidas, ou de muque para dar força ao companheiro. Outros jogadores também celebraram o sucesso na cirurgia, casos de Neymar, Endrick, Modric, Gabriel Jesus, Estêvão, Malcom, Alex Telles, Garro, Carrillo, Raniele, Guilherme Arana, Jean Lucas, Mantuan, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, Ademir da Guia, entre outros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Rodrygo cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11 futebol Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão 10.03.26 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 A SELEÇÃO Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes 09.03.26 22h03 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16