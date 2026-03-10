Capa Jornal Amazônia
'Hoje nasce um novo Rodrygo', diz brasileiro ao celebrar cirurgia bem-sucedida no Real Madrid

Estadão Conteúdo

O atacante Rodrygo adotou um tom de otimismo após passar por cirurgia bem-sucedida no joelho direito nesta terça-feira. O brasileiro do Real Madrid celebrou que tudo correu bem e garantiu que "nasce um novo jogador" a partir de agora.

A cirurgia foi realizada na Espanha, pelo médico Manuel Leyes, sob supervisão do clube merengue. Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA, a mais temida lesão pelos jogadores) e também do menisco lateral, o que pode afastá-lo dos gramados por até um ano.

Pouco depois de o Real Madrid anunciar que tudo transcorreu bem, o jogador postou fotos já no quarto do hospital. Estava sorridente e fazendo sinal de positivo com as duas mãos, demonstrando que o baque pela lesão que o tira da Copa do Mundo já passou.

"Graças a Deus, correu tudo bem na cirurgia! Hoje começa uma nova história. Nasce uma nova história. Nasce um novo Rodrygo... Estou pronto para passar por todo esse processo e viver as bênçãos de Deus na minha vida", escreveu em seus Instagram.

Rodrygo ainda agradeceu pelo grande apoio que vem recebendo desde o momento da confirmação da grave contusão. Ele vem recebendo inúmeras mensagens de torcedores, familiares, amigos e companheiros do mundo da bola.

E, mais uma vez, o apoio foi gigante. Além dos pais, Eric e Denise, amigos também o acompanharam no hospital. Concentrados para as oitavas da Champions League, na qual encara o Manchester City nesta quarta-feira, os companheiros de clube desejaram força ao curtir e responder o post do atacante.

Eder Militão, Mbappé, Courtois, Fran Garcia e Camavinga curtiram a publicação com corações, sinais de agradecimento com as mãos unidas, ou de muque para dar força ao companheiro.

Outros jogadores também celebraram o sucesso na cirurgia, casos de Neymar, Endrick, Modric, Gabriel Jesus, Estêvão, Malcom, Alex Telles, Garro, Carrillo, Raniele, Guilherme Arana, Jean Lucas, Mantuan, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, Ademir da Guia, entre outros.

.
