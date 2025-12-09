Hamilton diz ter aconselhado Norris antes de decisão da F-1 em Abu Dabi: 'Encare curva a curva'

Lewis Hamilton revelou que deu conselhos a Lando Norris antes do Grande Prêmio de Abu Dabi, no último domingo, etapa que definiu o título inédito da temporada da Fórmula 1 para o inglês da McLaren. Além de demonstrar felicidade pelo consagração do compatriota, o piloto da Ferrari declarou que todo o trabalho do jovem de 26 anos foi coroado neste final de 2025.

"Estou muito, muito feliz por ele. Ele fez um excelente trabalho nesta temporada. Eu disse a ele antes do fim de semana: 'Continue o que você já está fazendo. O que você tem feito está funcionando, então não mude nada. Chegue no fim de semana e encare curva a curva'. Claramente, foi isso que ele fez. É ótimo ver outro britânico ganhar um campeonato. É incrível para o esporte. A disputa foi acirrada até a última corrida. O que mais se poderia querer?", disse Hamilton.

Mesmo com a vitória de Max Verstappen no Circuito de Yas Marina, Lando Norris, que foi o terceiro em Abu Dabi foi campeão. O britânico terminou a temporada com 423 pontos, somente dois a mais que o holandês. Em uma disputa acirrada, o bom desempenho na primeira metade do ano foi determinante para o piloto da McLaren.

Além de conquistar o título inédito, Norris quebrou um jejum de 17 anos da McLaren sem conquistas - a última havia sido justamente com Hamilton, em 2008 - e a sequências de mundiais de Verstappen, que vinha de um tetracampeonato consecutivo.

Para ser campeão, Norris precisou cuidar da parte mental e suportar toda a pressão por ter aberto vantagem no começo da temporada e ver a recuperação de Verstappen e Oscar Piastri ao longo do ano. Para Hamilton, demonstrar fragilidades e falar sobre saúde mental é importante na atualidade.

"Não sei o que ele costuma dizer, então não posso falar muito. Mas acho ótimo que as pessoas possam mostrar sua vulnerabilidade. É algo real no mundo de hoje, deve ser levado a sério", completou.

Com o fim da temporada, a Fórmula 1 entra em férias, mas já está de olho em 2026. O GP da Austrália, marcado para 8 de março, será o primeiro do próximo ano.