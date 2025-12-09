Hamilton diz ter aconselhado Norris antes de decisão da F-1 em Abu Dabi: 'Encare curva a curva' Estadão Conteúdo 09.12.25 20h38 Lewis Hamilton revelou que deu conselhos a Lando Norris antes do Grande Prêmio de Abu Dabi, no último domingo, etapa que definiu o título inédito da temporada da Fórmula 1 para o inglês da McLaren. Além de demonstrar felicidade pelo consagração do compatriota, o piloto da Ferrari declarou que todo o trabalho do jovem de 26 anos foi coroado neste final de 2025. "Estou muito, muito feliz por ele. Ele fez um excelente trabalho nesta temporada. Eu disse a ele antes do fim de semana: 'Continue o que você já está fazendo. O que você tem feito está funcionando, então não mude nada. Chegue no fim de semana e encare curva a curva'. Claramente, foi isso que ele fez. É ótimo ver outro britânico ganhar um campeonato. É incrível para o esporte. A disputa foi acirrada até a última corrida. O que mais se poderia querer?", disse Hamilton. Mesmo com a vitória de Max Verstappen no Circuito de Yas Marina, Lando Norris, que foi o terceiro em Abu Dabi foi campeão. O britânico terminou a temporada com 423 pontos, somente dois a mais que o holandês. Em uma disputa acirrada, o bom desempenho na primeira metade do ano foi determinante para o piloto da McLaren. Além de conquistar o título inédito, Norris quebrou um jejum de 17 anos da McLaren sem conquistas - a última havia sido justamente com Hamilton, em 2008 - e a sequências de mundiais de Verstappen, que vinha de um tetracampeonato consecutivo. Para ser campeão, Norris precisou cuidar da parte mental e suportar toda a pressão por ter aberto vantagem no começo da temporada e ver a recuperação de Verstappen e Oscar Piastri ao longo do ano. Para Hamilton, demonstrar fragilidades e falar sobre saúde mental é importante na atualidade. "Não sei o que ele costuma dizer, então não posso falar muito. Mas acho ótimo que as pessoas possam mostrar sua vulnerabilidade. É algo real no mundo de hoje, deve ser levado a sério", completou. Com o fim da temporada, a Fórmula 1 entra em férias, mas já está de olho em 2026. O GP da Austrália, marcado para 8 de março, será o primeiro do próximo ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Lewis Hamilton Lando Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Futebol Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 09.12.25 15h43 Futebol Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. 09.12.25 14h23 MMA Sport Club Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134 09.12.25 13h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04