Guilherme Schimidt conquista a medalha de bronze no Grand Slam de Judô de Tbilisi

O Brasil subiu no pódio neste domingo no último dia de disputas do Grand Slam de judô de Tbilisi. Considerado um dos principais judocas do Brasil, Guilherme Schimidt conquistou a medalha de bronze na competição ao superar o uzbeque Nurbek Murtozoev na categoria até 90kg.

O resultado representa uma redenção para o atleta. Em outubro de 2024, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito quando iniciava a transição para a categoria até 90kg e retornou às competições internacionais somente um ano depois.

Durante o ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o brasileiro viveu um grande momento. No período, ele arrebatou quatro pódios em Grand Slam (duas medalhas de ouro, uma prata e ainda um bronze). O atleta brilhou ainda no Masters da Hungria quando ficou com uma prata.

Na luta que definiu o terceiro lugar no pódio neste domingo, Schimidt conseguiu imobilizar o rival do Uzbequistão ao aplicar um osaekomi e, faltando 20 segundos para o combate, finalizou a disputa com um ippon.

No Grand Slam, a medalha de ouro ficou com georgiano Luka Maisuradze, campeão mundial em 2023. Na decisão, ele derrotou o sérvio Nemanja Majdov. Luka Javakhishvili, também da Geórgia, ficou com a segunda medalha de bronze.