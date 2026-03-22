Guilherme Schimidt conquista a medalha de bronze no Grand Slam de Judô de Tbilisi O resultado é uma redenção para o atleta. Em outubro de 2024, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e retornou às competições internacionais somente um ano depois Estadão Conteúdo 22.03.26 16h14 Guilherme Schimidt (Andrea Berti/CBJ) O Brasil subiu no pódio neste domingo no último dia de disputas do Grand Slam de judô de Tbilisi. Considerado um dos principais judocas do Brasil, Guilherme Schimidt conquistou a medalha de bronze na competição ao superar o uzbeque Nurbek Murtozoev na categoria até 90kg. O resultado representa uma redenção para o atleta. Em outubro de 2024, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito quando iniciava a transição para a categoria até 90kg e retornou às competições internacionais somente um ano depois. Durante o ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o brasileiro viveu um grande momento. No período, ele arrebatou quatro pódios em Grand Slam (duas medalhas de ouro, uma prata e ainda um bronze). O atleta brilhou ainda no Masters da Hungria quando ficou com uma prata. Na luta que definiu o terceiro lugar no pódio neste domingo, Schimidt conseguiu imobilizar o rival do Uzbequistão ao aplicar um osaekomi e, faltando 20 segundos para o combate, finalizou a disputa com um ippon. No Grand Slam, a medalha de ouro ficou com georgiano Luka Maisuradze, campeão mundial em 2023. Na decisão, ele derrotou o sérvio Nemanja Majdov. Luka Javakhishvili, também da Geórgia, ficou com a segunda medalha de bronze. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Slam de Tbilisi Guilherme S COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00