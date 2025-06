Guardiola exalta Yamal, mas coloca Messi como incomparável: 'Não haverá nada como o argentino'

Profundamente identificado com o Barcelona por sua trajetória vencedora no clube catalão, Pep Guardiola exaltou as qualidades do jovem astro Lamine Yamal, que vem se destacando na equipe espanhola apesar da pouca idade. No entanto, ao comparar o craque de 17 anos com o lendário Lionel Messi, o técnico do Manchester City fez questão de colocar o argentino em uma prateleira ainda mais elevada.

"Na verdade, temos muita sorte de o Barcelona voltar a encontrar um menino com tanta perspectiva. É realmente surpreendente. Mas não vou dizer que ele (Yamal) é como o Leo (Lionel Messi). Sinto muito, mas para mim, é incomparável. Não haverá ninguém no mundo como o argentino. É impossível", afirmou Guardiola em entrevista ao Dazn.

Juntos, na condição de treinador e jogador, Guardiola e Messi brilharam de 2008 a 2012 e conquistaram 14 troféus pelo clube azul e grená. Entre os títulos mais importantes da dupla estão duas conquistas de Champions League.

Canhoto de rara habilidade como o próprio Messi, Lamine Yamal vem encantando o mundo por seus dribles e maturidade com tão pouco tempo de profissional. Além do sucesso com a camisa do Barcelona, o jogador também vem desequilibrando pelo selecionado espanhol.

Após conquistar a Euro-2024, ele voltou a dar o ar da graça no jogo válido pelas semifinais da Liga das Nações, quando a Espanha derrotou a França de Kylian Mbappé por 5 a 4. No triunfo de nove gols, o atacante marcou duas vezes, sofreu um pênalti e ainda deu uma assistência para Nico Williams balançar a rede.

Candidato à Bola de Ouro, Yamal também empilhou troféus neste ano com o Barça ao faturar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

Apesar de colocar Messi num patamar acima em relação ao atual craque do clube catalão, Guardiola disse ficar surpreso com a precocidade do atacante barcelonista. "É surpreendente o que todos dizem. Você só atinge esssa maturidade (de desequilibrar uma partida) aos 24, 25 anos. ele realmente é muito bom", afirmou.