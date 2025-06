Guardiola analisa estreia do City no Mundial e prega paciência com reforços: 'Passo a passo'

A vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca na estreia do Manchester City no Mundial de Clubes foi recebida com cautela por Pep Guardiola. Em entrevista após o jogo na Filadélfia, o técnico espanhol evitou euforia e destacou que, apesar do resultado positivo, o desempenho da equipe ainda pode evoluir. O calor, a estreia de novos jogadores e a ansiedade natural do primeiro jogo foram alguns dos pontos mencionados na análise do treinador.

"Estava muito calor e havia jogadores novos. O primeiro jogo é importante. Começamos bem e depois perdemos algumas bolas", comentou Guardiola, que iniciou a partida com Cherki e Reijnders entre os titulares - ambos recém-chegados e ainda em fase de adaptação ao estilo de jogo da equipe.

Phil Foden, autor do primeiro gol da partida, também foi tema da entrevista coletiva. Guardiola foi enfático ao afirmar que o inglês terá papel importante nesta nova fase do City: "Claro que será importante. Vai exercer outro papel. Temos muitos jogadores, precisamos ajustar muitas coisas, mas passo a passo...".

Cherki, por sua vez, teve atuação discreta, mas o treinador defendeu sua contratação. "O clube decidiu contratá-lo porque ele tem muita habilidade perto da área. Hoje não eram boas condições para ninguém. Nem para ele", ponderou, reforçando que o calor intenso na Filadélfia afetou o ritmo dos atletas.

Sobre Rodri, que retornou ao time após se recuperar de uma grave lesão, Guardiola pediu paciência. O volante entrou na segunda etapa e teve minutos importantes para ganhar ritmo. "Ele jogou 30 minutos e precisa ir passo a passo. Quer mais, mas esse é o primeiro passo. O que sua cabeça quer é o máximo, mas muitas vezes é preciso passar pelo processo para voltar", explicou.

Guardiola também alertou que a gestão física do elenco será fundamental ao longo da temporada. "Todos vão jogar e todos precisam estar envolvidos, ou não será sustentável na próxima temporada em termos físicos e de escolhas para o time. Confio em todos eles e talvez no próximo jogo façamos muitas mudanças", indicou.

Por fim, ao ser questionado sobre a performance coletiva do time, o treinador resumiu com uma frase que serve como guia para os próximos compromissos. "O primeiro jogo da fase de grupos é sempre complicado. Aprendemos com esse e o segundo será melhor."

O Manchester City volta a campo no domingo, às 22h (de Brasília), contra o Al-Ain, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo G.