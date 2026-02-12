Guanaes tem ataque de fúria e é contido à beira do campo após pênalti contra o Mirassol

O técnico Rafael Guanaes protagonizou um momento inusitado ao final da partida em que o Mirassol ficou no 2 a 2 com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Irritado com a marcação do pênalti que decretou o empate no fim do segundo tempo, ele precisou ser contido à beira do campo no estádio Campos Maia.

Em um ataque de fúria contra a atuação do juiz Bráulio da Silva Machado, ele logo foi cercado por seguranças do clube. O diretor executivo e ex-jogador Paulinho precisou segurar o técnico do Mirassol.

Um dos jogadores mais experientes do time, o lateral-esquerdo Reinaldo também chegou para tentar controlar a situação e acalmar o comandante que ficou bastante exaltado.

Dois lances, em especial, irritaram Guanaes. Uma penalidade não marcada do cruzeirense Gerson em Negueba, ainda no primeiro tempo, e depois o pênalti assinalado a favor do time mineiro, que foi confirmado com a ajuda do VAR.

Na entrevista coletiva, com os nervos no lugar, o treinador, falou sobre o que viu a arbitragem entre Mirassol e Cruzeiro.

"Faço um pedido só para que seja justo. O pênalti fica capital, são lances que a gente observa muito, mas tem muito lance menor que chama muito mais atenção para mim. Tenho visto a CBF tentar melhorar a arbitragem e confio que vai ser um caminho bem trilhado. Torço por isso e peço a Deus que as coisas possam ser resolvidas com critério, justiça e dentro do campo".