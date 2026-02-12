Guanaes tem ataque de fúria e é contido à beira do campo após pênalti contra o Mirassol Estadão Conteúdo 12.02.26 9h43 O técnico Rafael Guanaes protagonizou um momento inusitado ao final da partida em que o Mirassol ficou no 2 a 2 com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Irritado com a marcação do pênalti que decretou o empate no fim do segundo tempo, ele precisou ser contido à beira do campo no estádio Campos Maia. Em um ataque de fúria contra a atuação do juiz Bráulio da Silva Machado, ele logo foi cercado por seguranças do clube. O diretor executivo e ex-jogador Paulinho precisou segurar o técnico do Mirassol. Um dos jogadores mais experientes do time, o lateral-esquerdo Reinaldo também chegou para tentar controlar a situação e acalmar o comandante que ficou bastante exaltado. Dois lances, em especial, irritaram Guanaes. Uma penalidade não marcada do cruzeirense Gerson em Negueba, ainda no primeiro tempo, e depois o pênalti assinalado a favor do time mineiro, que foi confirmado com a ajuda do VAR. Na entrevista coletiva, com os nervos no lugar, o treinador, falou sobre o que viu a arbitragem entre Mirassol e Cruzeiro. "Faço um pedido só para que seja justo. O pênalti fica capital, são lances que a gente observa muito, mas tem muito lance menor que chama muito mais atenção para mim. Tenho visto a CBF tentar melhorar a arbitragem e confio que vai ser um caminho bem trilhado. Torço por isso e peço a Deus que as coisas possam ser resolvidas com critério, justiça e dentro do campo". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mirassol Guanaes ataque de fúria pênalti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32