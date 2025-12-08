Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Guanaes prevê 2026 desafiador após ano mágico do Mirassol: 'Objetivo é ficar na Série A'

O técnico de 44 anos destacou que 2026 exigirá ainda mais do clube do interior paulista

Estadão Conteúdo
fonte

Rafael Guanaes (Agência Mirassol)

Eleito melhor treinador no prêmio Bola de Prata, Rafael Guanaes celebrou a temporada histórica do Mirassol, mas tratou de frear qualquer euforia sobre o futuro. Mesmo após terminar o Brasileirão no quarto lugar e garantir uma vaga direta na Copa Libertadores, o técnico de 44 anos destacou que 2026 exigirá ainda mais do clube do interior paulista.

"A gente não consegue começar o Brasileiro do ano que vem em quarto lugar. Começa tudo do zero. O objetivo do Mirassol continua sendo permanecer na primeira divisão. A expectativa mudou pelo resultado de 2025, mas ainda é o objetivo compatível com a capacidade do clube", disse.

Guanaes ressaltou que o primeiro passo para o próximo ano é manter a espinha dorsal da equipe, fundamental para preservar a cultura, as ideias e o ambiente de profissionalismo que marcaram o dia a dia do Mirassol em 2025. Para o treinador, a construção coletiva foi a grande responsável pelo desempenho acima das expectativas.

O treinador fez questão de dividir o prêmio com todo os envolvidos na façanha do time paulista. "Fico muito satisfeito, mas até um pouco incomodado de estar aqui sozinho. Gostaria de colocar toda a comissão técnica, todos os jogadores, todos os funcionários. O futebol é feito por muitas mãos, muitos pés, muitas mentes. E no Mirassol funciona muito assim", disse.

O treinador destacou que o time precisará elevar o nível de performance e se preparar para novos desafios, citando não quantidade, mas qualidade no trabalho, no elenco e no planejamento. Ele citou inclusive cenários específicos, como a possibilidade de jogos na altitude. "Precisamos encontrar novos níveis de performance, novas ideias de jogo e um planejamento estratégico condizente com os desafios."

Ao falar sobre como motivou o elenco a alcançar a parte de cima da tabela no Brasileirão, Guanaes conta que primeiramente motivou o time a fugir do rebaixamento e buscar uma vaga na Sul-Americana. Ele diz que estabeleceu "mini objetivos" ao longo da competição, o que aumentou a confiança da equipe para voos maiores.

O treinador também enalteceu o ambiente criado entre clube, cidade e torcida. Ele destacou a qualidade do estádio, o Maião, e da energia positiva vinda das arquibancadas como fatores fundamentais para o desempenho. O Mirassol alcançou a maior série invicta de sua história, com 19 jogos sem derrota, superando a marca anterior de 18.

"Nosso estádio é nossa casa e nossa fortaleza. A participação do torcedor é fundamental, principalmente no aspecto anímico. Tivemos jogos em que saímos atrás e conseguimos responder bem. É um lugar onde nos sentimos muito à vontade", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Mirassol

Guanaes
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

futebol

Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história'

Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense

08.12.25 9h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda