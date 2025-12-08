Guanaes prevê 2026 desafiador após ano mágico do Mirassol: 'Objetivo é ficar na Série A' O técnico de 44 anos destacou que 2026 exigirá ainda mais do clube do interior paulista Estadão Conteúdo 08.12.25 18h27 Rafael Guanaes (Agência Mirassol) Eleito melhor treinador no prêmio Bola de Prata, Rafael Guanaes celebrou a temporada histórica do Mirassol, mas tratou de frear qualquer euforia sobre o futuro. Mesmo após terminar o Brasileirão no quarto lugar e garantir uma vaga direta na Copa Libertadores, o técnico de 44 anos destacou que 2026 exigirá ainda mais do clube do interior paulista. "A gente não consegue começar o Brasileiro do ano que vem em quarto lugar. Começa tudo do zero. O objetivo do Mirassol continua sendo permanecer na primeira divisão. A expectativa mudou pelo resultado de 2025, mas ainda é o objetivo compatível com a capacidade do clube", disse. Guanaes ressaltou que o primeiro passo para o próximo ano é manter a espinha dorsal da equipe, fundamental para preservar a cultura, as ideias e o ambiente de profissionalismo que marcaram o dia a dia do Mirassol em 2025. Para o treinador, a construção coletiva foi a grande responsável pelo desempenho acima das expectativas. O treinador fez questão de dividir o prêmio com todo os envolvidos na façanha do time paulista. "Fico muito satisfeito, mas até um pouco incomodado de estar aqui sozinho. Gostaria de colocar toda a comissão técnica, todos os jogadores, todos os funcionários. O futebol é feito por muitas mãos, muitos pés, muitas mentes. E no Mirassol funciona muito assim", disse. O treinador destacou que o time precisará elevar o nível de performance e se preparar para novos desafios, citando não quantidade, mas qualidade no trabalho, no elenco e no planejamento. Ele citou inclusive cenários específicos, como a possibilidade de jogos na altitude. "Precisamos encontrar novos níveis de performance, novas ideias de jogo e um planejamento estratégico condizente com os desafios." Ao falar sobre como motivou o elenco a alcançar a parte de cima da tabela no Brasileirão, Guanaes conta que primeiramente motivou o time a fugir do rebaixamento e buscar uma vaga na Sul-Americana. Ele diz que estabeleceu "mini objetivos" ao longo da competição, o que aumentou a confiança da equipe para voos maiores. O treinador também enalteceu o ambiente criado entre clube, cidade e torcida. Ele destacou a qualidade do estádio, o Maião, e da energia positiva vinda das arquibancadas como fatores fundamentais para o desempenho. O Mirassol alcançou a maior série invicta de sua história, com 19 jogos sem derrota, superando a marca anterior de 18. "Nosso estádio é nossa casa e nossa fortaleza. A participação do torcedor é fundamental, principalmente no aspecto anímico. Tivemos jogos em que saímos atrás e conseguimos responder bem. É um lugar onde nos sentimos muito à vontade", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mirassol Guanaes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40