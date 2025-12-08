Guanaes prevê 2026 desafiador após ano mágico do Mirassol: 'Objetivo é ficar na Série A'

Eleito melhor treinador no prêmio Bola de Prata, Rafael Guanaes celebrou a temporada histórica do Mirassol, mas tratou de frear qualquer euforia sobre o futuro. Mesmo após terminar o Brasileirão no quarto lugar e garantir uma vaga direta na Copa Libertadores, o técnico de 44 anos destacou que 2026 exigirá ainda mais do clube do interior paulista.

"A gente não consegue começar o Brasileiro do ano que vem em quarto lugar. Começa tudo do zero. O objetivo do Mirassol continua sendo permanecer na primeira divisão. A expectativa mudou pelo resultado de 2025, mas ainda é o objetivo compatível com a capacidade do clube", disse.

Guanaes ressaltou que o primeiro passo para o próximo ano é manter a espinha dorsal da equipe, fundamental para preservar a cultura, as ideias e o ambiente de profissionalismo que marcaram o dia a dia do Mirassol em 2025. Para o treinador, a construção coletiva foi a grande responsável pelo desempenho acima das expectativas.

O treinador fez questão de dividir o prêmio com todo os envolvidos na façanha do time paulista. "Fico muito satisfeito, mas até um pouco incomodado de estar aqui sozinho. Gostaria de colocar toda a comissão técnica, todos os jogadores, todos os funcionários. O futebol é feito por muitas mãos, muitos pés, muitas mentes. E no Mirassol funciona muito assim", disse.

O treinador destacou que o time precisará elevar o nível de performance e se preparar para novos desafios, citando não quantidade, mas qualidade no trabalho, no elenco e no planejamento. Ele citou inclusive cenários específicos, como a possibilidade de jogos na altitude. "Precisamos encontrar novos níveis de performance, novas ideias de jogo e um planejamento estratégico condizente com os desafios."

Ao falar sobre como motivou o elenco a alcançar a parte de cima da tabela no Brasileirão, Guanaes conta que primeiramente motivou o time a fugir do rebaixamento e buscar uma vaga na Sul-Americana. Ele diz que estabeleceu "mini objetivos" ao longo da competição, o que aumentou a confiança da equipe para voos maiores.

O treinador também enalteceu o ambiente criado entre clube, cidade e torcida. Ele destacou a qualidade do estádio, o Maião, e da energia positiva vinda das arquibancadas como fatores fundamentais para o desempenho. O Mirassol alcançou a maior série invicta de sua história, com 19 jogos sem derrota, superando a marca anterior de 18.

"Nosso estádio é nossa casa e nossa fortaleza. A participação do torcedor é fundamental, principalmente no aspecto anímico. Tivemos jogos em que saímos atrás e conseguimos responder bem. É um lugar onde nos sentimos muito à vontade", finalizou.