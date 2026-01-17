Capa Jornal Amazônia
Grêmio goleia o São Luiz, se reabilita no Campeonato Gaucho e assume a liderança do Grupo B

Estadão Conteúdo

O Grêmio deixou para trás a derrota na rodada anterior e deu resposta imediata no Campeonato Gaúcho. Neste sábado, na Arena do Grêmio, o time tricolor venceu o São Luiz por 5 a 0, pela terceira rodada da competição, em uma atuação dominante do início ao fim. O grande destaque da noite foi o atacante Carlos Vinícius, autor de três gols.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Já o São Luiz permanece com dois pontos e ocupa a quinta colocação do Grupo A, que tem o Internacional na ponta, também com seis pontos.

Mais cedo, a rodada contou com a vitória do Juventude por 1 a 0 sobre o Internacional de Santa Maria, enquanto Novo Hamburgo e São José empataram sem gols.

Desde os primeiros minutos, o Grêmio impôs seu ritmo na Arena. Com superioridade técnica evidente, a equipe controlou a posse de bola, empurrou o adversário para o campo defensivo e passou a criar chances de forma constante. O placar foi aberto com um toque de sorte: Cristaldo tentou o passe, a bola desviou em Thainler e encobriu o goleiro Gabriel Oliveira.

Após o primeiro gol, o domínio tricolor se intensificou. Com circulação rápida e boa movimentação ofensiva, o Grêmio construiu o resultado ainda na etapa inicial. Carlos Vinícius apareceu bem posicionado em duas jogadas trabalhadas pelo setor ofensivo e ampliou a vantagem, dando tranquilidade ao time ainda antes do intervalo.

Estreante da noite, Tetê também teve participação importante. O atacante acertou o travessão em chute colocado e, pouco depois, deu a assistência para o gol do centroavante, consolidando uma primeira etapa de amplo controle gremista.

No segundo tempo, o cenário permaneceu o mesmo. O Grêmio manteve a intensidade e voltou a balançar as redes logo aos nove minutos. Enamorado recebeu pela meia esquerda, dominou e encontrou Cristaldo na entrada da área. O camisa 10 ajeitou o corpo e finalizou com precisão, marcando um golaço na Arena.

A superioridade tricolor seguiu evidente, e o quinto gol não demorou a sair. Aos 20 minutos, após longa troca de passes de um lado para o outro, Noriega acionou Marcos Rocha pela direita. O lateral avançou e tocou para Willian dentro da área, que cruzou na pequena área para Carlos Vinícius apenas desviar e completar o hat-trick, comemorado com a tradicional pose diante da torcida.

Com o placar elástico construído, o Grêmio administrou o resultado nos minutos finais, diminuiu o ritmo e confirmou a goleada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 X 0 SÃO LUIZ

GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Noriega), Wagner Leonardo e Marlon (Caio Paulista); Tiaguinho, Arthur Melo, Tete (Roger) e Cristaldo (Willian); Amuse (Enamorado) e Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro.

SÃO LUIZ - Gabriel Oliveira; Thainler, Marcão, Heitor e Marcio Duarte (Higor); Guilherme Escuro (Gabriel Santiago), Germano (Victor Jesus) e Araújo; Thiago Santos (Felipe Rangel), DG (Lucas Hulk) e Vidmar. Técnico: Paulo Henrique Marques.

GOLS - Thainler, contra, aos dois, Carlos Vinicius, aos 15 e aos 32 minutos do primeiro tempo. Cristaldo, aos dez e Carlos Vinicius, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕS AMARELOS - Caio Paulista (Grêmio); Thiago Santos (São Luiz)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein

RENDA - R$ 1.063.751,00

PÚBLICO - 21.604 torcedores

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

