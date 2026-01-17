Grêmio goleia o São Luiz, se reabilita no Campeonato Gaucho e assume a liderança do Grupo B Estadão Conteúdo 17.01.26 21h32 O Grêmio deixou para trás a derrota na rodada anterior e deu resposta imediata no Campeonato Gaúcho. Neste sábado, na Arena do Grêmio, o time tricolor venceu o São Luiz por 5 a 0, pela terceira rodada da competição, em uma atuação dominante do início ao fim. O grande destaque da noite foi o atacante Carlos Vinícius, autor de três gols. Com o resultado, o Grêmio chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Já o São Luiz permanece com dois pontos e ocupa a quinta colocação do Grupo A, que tem o Internacional na ponta, também com seis pontos. Mais cedo, a rodada contou com a vitória do Juventude por 1 a 0 sobre o Internacional de Santa Maria, enquanto Novo Hamburgo e São José empataram sem gols. Desde os primeiros minutos, o Grêmio impôs seu ritmo na Arena. Com superioridade técnica evidente, a equipe controlou a posse de bola, empurrou o adversário para o campo defensivo e passou a criar chances de forma constante. O placar foi aberto com um toque de sorte: Cristaldo tentou o passe, a bola desviou em Thainler e encobriu o goleiro Gabriel Oliveira. Após o primeiro gol, o domínio tricolor se intensificou. Com circulação rápida e boa movimentação ofensiva, o Grêmio construiu o resultado ainda na etapa inicial. Carlos Vinícius apareceu bem posicionado em duas jogadas trabalhadas pelo setor ofensivo e ampliou a vantagem, dando tranquilidade ao time ainda antes do intervalo. Estreante da noite, Tetê também teve participação importante. O atacante acertou o travessão em chute colocado e, pouco depois, deu a assistência para o gol do centroavante, consolidando uma primeira etapa de amplo controle gremista. No segundo tempo, o cenário permaneceu o mesmo. O Grêmio manteve a intensidade e voltou a balançar as redes logo aos nove minutos. Enamorado recebeu pela meia esquerda, dominou e encontrou Cristaldo na entrada da área. O camisa 10 ajeitou o corpo e finalizou com precisão, marcando um golaço na Arena. A superioridade tricolor seguiu evidente, e o quinto gol não demorou a sair. Aos 20 minutos, após longa troca de passes de um lado para o outro, Noriega acionou Marcos Rocha pela direita. O lateral avançou e tocou para Willian dentro da área, que cruzou na pequena área para Carlos Vinícius apenas desviar e completar o hat-trick, comemorado com a tradicional pose diante da torcida. Com o placar elástico construído, o Grêmio administrou o resultado nos minutos finais, diminuiu o ritmo e confirmou a goleada. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 5 X 0 SÃO LUIZ GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Noriega), Wagner Leonardo e Marlon (Caio Paulista); Tiaguinho, Arthur Melo, Tete (Roger) e Cristaldo (Willian); Amuse (Enamorado) e Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro. SÃO LUIZ - Gabriel Oliveira; Thainler, Marcão, Heitor e Marcio Duarte (Higor); Guilherme Escuro (Gabriel Santiago), Germano (Victor Jesus) e Araújo; Thiago Santos (Felipe Rangel), DG (Lucas Hulk) e Vidmar. Técnico: Paulo Henrique Marques. GOLS - Thainler, contra, aos dois, Carlos Vinicius, aos 15 e aos 32 minutos do primeiro tempo. Cristaldo, aos dez e Carlos Vinicius, aos 20 minutos do segundo tempo. CARTÕS AMARELOS - Caio Paulista (Grêmio); Thiago Santos (São Luiz) ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein RENDA - R$ 1.063.751,00 PÚBLICO - 21.604 torcedores LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Gaúcho Grêmio São Luiz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 Paulistão Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Paulista Palmeiras e Mirassol jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 17h30