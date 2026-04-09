Grêmio estreia com derrota para o Montevideo City Torque na Sul-Americana Estadão Conteúdo 09.04.26 0h06 O Grêmio iniciou sua trajetória na Copa Sul-Americana com um resultado negativo, ao perder por 1 a 0 para o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira. No histórico gramado do Estádio Centenário, o time brasileiro buscou retomar seu protagonismo continental, mas encontrou dificuldades diante do organizado conjunto uruguaio. O confronto marcou o reencontro do clube gaúcho com o torneio após a eliminação precoce na temporada passada e colocou frente a frente o nono colocado do último Brasileirão contra o quarto melhor representante uruguaio. Com o encerramento da primeira rodada, o 'Imortal' amarga a última posição do Grupo F, sem somar pontos e com saldo negativo de um gol. Por outro lado, o Montevideo City Torque assume a liderança provisória da chave, conquistando três pontos fundamentais em seus domínios. A primeira etapa foi caracterizada pelo equilíbrio técnico e pela forte influência da tecnologia nas decisões da arbitragem. O time da casa assustou logo aos seis minutos com Pizzichillo, que parou em defesa segura de Weverton, enquanto o tricolor gaúcho tentava responder com as investidas de Braithwaite e Tetê. O árbitro chegou a assinalar um pênalti sobre o atacante dinamarquês, mas voltou atrás após revisão no VAR. Pouco depois, o VAR novamente interveio para anular a expulsão de Noriega, que havia recebido o cartão vermelho direto em disputa com Rodríguez, mantendo a igualdade numérica e no placar até o intervalo. O cenário mudou rapidamente no retorno para o segundo tempo, quando o City Torque conseguiu furar o bloqueio defensivo gremista. Logo aos três minutos, após um lançamento preciso pelo setor direito, Obregón recebeu a bola e serviu Agüero. O lateral-direito infiltrou-se sem marcação na área e finalizou com precisão para balançar as redes e abrir o marcador em Montevidéu. O Grêmio tentou se lançar ao ataque, mas seguiu vulnerável aos contragolpes, quase sofrendo o segundo gol em uma jogada individual de Pizzichillo, que girou sobre a marcação e bateu rasteiro, rente à trave. A delegação gremista retorna agora ao Brasil com foco total em sua principal rivalidade regional. O Grêmio vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde terá o clássico contra o Internacional no próximo sábado (11). O duelo está marcado para às 16h30, no Estádio Beira-Rio, e é visto como a oportunidade imediata para o elenco recuperar a confiança após o tropeço na estreia continental. FICHA TÉCNICA MONTEVIDEO CITY TORQUE 1 X 0 GRÊMIO MONTEVIDEO CITY TORQUE - Torgnascioli; Aguero, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo (Guzmán), Siles (Kociubinski) e Montes; Obregón, Salomón e Lecchini. Técnico: Marcelo Méndez. GRÊMIO - Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Arthur (Monsalve), Noriega (Nardoni) e Riquelme (Gabriel Mec); Tetê (André), Braithwaite e Enamorado (Amuzu). Técnico: Luís Castro. GOL - Aguero, aos três minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Siles e Guzmán (MCT); Marcos Rocha e Kannemann (GRE). ÁRBITRO - Augusto Aragon (EQU). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu (URU). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Montevideo City Torque Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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