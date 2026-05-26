Grêmio empata com Montevideo City Torque e vai aos playoffs da Sul-Americana Estadão Conteúdo 26.05.26 21h32 O Grêmio empatou por 2 a 2 com o Montevideo City Torque na noite desta terça-feira (26), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Luís Castro precisava da vitória para obter a vaga direta na próxima fase, mas cedeu a igualdade com gols de Salomón Rodríguez e Pizzichillo, enquanto Gabriel Mec e Carlos Vinícius anotaram para os donos da casa. O desfecho do jogo deixou o Grêmio na segunda colocação do Grupo F, encerrando a sua participação nesta etapa inicial com 11 pontos. O Montevideo City Torque atingiu a marca de 13, assegurou a liderança isolada da chave e carimbou o passaporte diretamente para as oitavas de final da competição. O elenco gremista agora passa a focar exclusivamente na disputa do Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Corinthians no próximo sábado (30), às 17h30, novamente em Porto Alegre. O Grêmio manteve maior controle da posse de bola durante a etapa inicial, mas demonstrou dificuldades na articulação tática e não conseguiu finalizar contra a meta adversária. A melhor oportunidade dos mandantes ocorreu em uma descida de Tetê pela linha de fundo, mas Amuzu não concluiu e, na sobra, Tiaguinho chutou para fora. O Montevideo City Torque se posicionou de forma eficiente na defesa e explorou os contragolpes, tendo um gol anulado de Salomón Rodríguez por toque no braço antes de o centroavante abrir o placar aos 9 minutos, completando de cabeça um cruzamento de Silvera, que havia superado Marcos Rocha na jogada. No segundo tempo, o time gaúcho voltou com mais intensidade e empatou logo no primeiro minuto, quando Arthur encontrou Gabriel Mec em velocidade. O atacante superou a marcação, invadiu a área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro. O confronto seguiu equilibrado até os 38 minutos, momento em que Pizzichillo cobrou uma falta com precisão da entrada da área, encobrindo a barreira e superando o goleiro Weverton para recolocar os uruguaios na frente. O Grêmio reagiu rapidamente e aos 43 minutos empatou com Carlos Vinícius convertendo um pênalti sofrido por Braithwaite, deslocando o goleiro na cobrança, mas o próprio autor do gol acabou expulso por reclamação nos acréscimos, selando o placar. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 2 X 2 MONTEVIDEO CITY TORQUE GRÊMIO - Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo (Wagner Leonardo), Viery e Pedro Gabriel; Pérez e Tiaguinho; Tetê, Braithwaite e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro. MONTEVIDEO CITY TORQUE - Torgnascioli; Aguero, Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Kociubinski, Montes e Obregón; Rodríguez. Técnico: Marcelo Méndez. GOLS - Rodrigues, aos 37 minutos do primeiro tempo; Gabriel Mec, a um, Pizzichillo, aos 38, e Carlos Vinícius, aos 43 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Wagner Leonardo e Gabriel Mec (Grêmio); Agüero e Montes (Montevideo City Torque). CARTÃO VERMELHO - Carlos Vinícius (Grêmio). ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN). PÚBLICO - 19.461 torcedores. RENDA - R$ 679.122,30. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Grêmio Montevideo City Torque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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