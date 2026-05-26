Grêmio empata com Montevideo City Torque e vai aos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio empatou por 2 a 2 com o Montevideo City Torque na noite desta terça-feira (26), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Luís Castro precisava da vitória para obter a vaga direta na próxima fase, mas cedeu a igualdade com gols de Salomón Rodríguez e Pizzichillo, enquanto Gabriel Mec e Carlos Vinícius anotaram para os donos da casa.

O desfecho do jogo deixou o Grêmio na segunda colocação do Grupo F, encerrando a sua participação nesta etapa inicial com 11 pontos. O Montevideo City Torque atingiu a marca de 13, assegurou a liderança isolada da chave e carimbou o passaporte diretamente para as oitavas de final da competição.

O elenco gremista agora passa a focar exclusivamente na disputa do Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Corinthians no próximo sábado (30), às 17h30, novamente em Porto Alegre.

O Grêmio manteve maior controle da posse de bola durante a etapa inicial, mas demonstrou dificuldades na articulação tática e não conseguiu finalizar contra a meta adversária. A melhor oportunidade dos mandantes ocorreu em uma descida de Tetê pela linha de fundo, mas Amuzu não concluiu e, na sobra, Tiaguinho chutou para fora.

O Montevideo City Torque se posicionou de forma eficiente na defesa e explorou os contragolpes, tendo um gol anulado de Salomón Rodríguez por toque no braço antes de o centroavante abrir o placar aos 9 minutos, completando de cabeça um cruzamento de Silvera, que havia superado Marcos Rocha na jogada.

No segundo tempo, o time gaúcho voltou com mais intensidade e empatou logo no primeiro minuto, quando Arthur encontrou Gabriel Mec em velocidade. O atacante superou a marcação, invadiu a área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro. O confronto seguiu equilibrado até os 38 minutos, momento em que Pizzichillo cobrou uma falta com precisão da entrada da área, encobrindo a barreira e superando o goleiro Weverton para recolocar os uruguaios na frente.

O Grêmio reagiu rapidamente e aos 43 minutos empatou com Carlos Vinícius convertendo um pênalti sofrido por Braithwaite, deslocando o goleiro na cobrança, mas o próprio autor do gol acabou expulso por reclamação nos acréscimos, selando o placar.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 2 MONTEVIDEO CITY TORQUE

GRÊMIO - Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo (Wagner Leonardo), Viery e Pedro Gabriel; Pérez e Tiaguinho; Tetê, Braithwaite e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

MONTEVIDEO CITY TORQUE - Torgnascioli; Aguero, Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Kociubinski, Montes e Obregón; Rodríguez. Técnico: Marcelo Méndez.

GOLS - Rodrigues, aos 37 minutos do primeiro tempo; Gabriel Mec, a um, Pizzichillo, aos 38, e Carlos Vinícius, aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Wagner Leonardo e Gabriel Mec (Grêmio); Agüero e Montes (Montevideo City Torque).

CARTÃO VERMELHO - Carlos Vinícius (Grêmio).

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

PÚBLICO - 19.461 torcedores.

RENDA - R$ 679.122,30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).