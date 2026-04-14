Grêmio é resiliente, fura a retranca do Riestra no fim e vence a primeira na Sul-Americana O Grêmio pôs fim a um jejum de cinco jogos sem vencer na temporada Estadão Conteúdo 14.04.26 21h22 Depois de cinco jogos sem saber o que é vencer na temporada, o Grêmio teve uma missão de paciência nesta terça-feira na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Diante de um Riestra-ARG retrancado, o time gaúcho, mesmo com um a menos, foi persistente e contou com gol de Amuzu - aos 42 minutos do segundo tempo - para vencer os argentinos por 1 a 0, e conquistar a primeira vitória no Grupo F da Sul-Americana, na segunda rodada. De quebra, o Grêmio pôs fim a um jejum de cinco jogos sem vencer na temporada e já encaminhava para o quarto jogo seguido sem saber o que é balançar as redes. Para dar tons mais dramáticos à vitória, o time gaúcho atuou toda a segunda etapa com um jogador a menos, depois da expulsão de Nardoni. O gol do alívio veio em bela jogada individual de Enamorado, que cruzou rasteiro para conclusão no ângulo de Amuzu. Com o resultado, o Grêmio, chegou a três pontos na chave, ocupando a segunda colocação. O Grêmio teve enormes dificuldades para furar a defesa do Riestra. O time argentino formou uma linha de cinco frente a área, com bloco baixo e dava a bola para o time brasileiro. Sem criatividade e sofrendo com o entrosamento, o Grêmio trocou demasiadamente passes no campo ofensivo, mas não encontrava espaço nem pelo chão, muito menos pelo alto. A estratégia foi buscar arriscar da intermediária para ver se conseguia criar algum lance de perigo. Pavón até chegou a acertar o alvo, mas foi no meio da meta, para fácil defesa de Arce. Tetê foi outro que usou do chute longe para surpreender, porém mandou sob o gol. Única finalização que levantou o torcedor foi já aos 45 minutos, quando Mec acertou o travessão. Na volta do intervalo, Luís Castro promoveu mudanças para tentar dar gás ao ataque gremista. Mas logo aos dois minutos, Nardoni foi expulso direto, após jogo perigoso em dividida com Watson, onde acabou acertando a cabeça do adversário. Mesmo com um a mais, o Riestra não abriu mão da sua estratégia e seguiu com as linhas bem baixas, formando uma muralha na frente do gol. Sem conseguir penetrar na área, o jeito foi seguir finalizando da intermediária. Amuzu fez bela jogada individual e Arce fez a defesa de mão trocada. Até que aos 42, em bela jogada individual de Enamorado, que cruzou rasteiro para Amuzu pegar de primeira, no ângulo, e enfim furar a retranca argentina. Nos acréscimos, Amuzu teve a chance de ampliar, em contra-ataque, mas parou em Arce. O Grêmio volta a campo no sábado, às 20h30, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 1 X 0 RIESTRA-ARG GRÊMIO - Weverton; Pavón, Balbuena (Monsalve), Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Dodi (Arthur Melo), Tetê (Amuzu), Nardoni e Gabriel Mec (Enamorado); Braithwaite (Carlos Vinícius). Técnico: Luís Castro. RIESTRA - Arce; Miño, Randazzo e Barbieri; Monje, Watson, Goitía e Obredor (Madero); Sayavedra (Gallo), Gonzalo Flores (Alonso) e Stringa (Dramisino). Técnico: Guilhermo Duró. GOLS - Amuzu, aos 42 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Monsalve, Enamorado, Gabriel Grando, Carlos Vinícius, Watson e Dramisino. CARTÃO VERMELHO - Nardoni. ÁRBITRO - Gery Vargas (BOL). RENDA - R$ 477.48,58. PÚBLICO - 13.518 torcedores. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Grêmio Deportivo Riestra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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