Grêmio e Cruzeiro duelam por vaga na final da Copinha em Taubaté

Grêmio e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30, em Taubaté, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto coloca frente a frente duas camisas pesadas da base brasileira em busca de um lugar na decisão do principal torneio de categorias de base do país.

O time tricolor tenta escrever um capítulo inédito em sua história na competição. Vice-campeão em 1991 e 2020, o Grêmio ainda persegue o primeiro título da Copinha e vê na atual campanha a oportunidade de voltar a disputar uma final após quatro anos.

Do outro lado, o Cruzeiro carrega tradição no torneio. Campeão em 2007, a equipe mineira soma três vice-campeonatos, sendo o mais recente em 2024, e chega à semifinal com o objetivo de retornar à decisão consecutivamente e brigar pelo segundo troféu.

Quem avançar enfrentará na final o vencedor do confronto entre o atual campeão São Paulo e o Ibrachina, surpresa da edição, que eliminou dois favoritos ao título: Internacional e Palmeiras.

Na trajetória até a semifinal, o Grêmio mostrou força nas fases eliminatórias. A equipe superou o Atlético-BA por 3 a 1, venceu a Chapecoense por 1 a 0, goleou o América-RN por 4 a 1 e confirmou a vaga entre os quatro melhores ao bater o Ceará por 3 a 0.

O Cruzeiro também chega embalado. Após eliminar o Meia-Noite por 3 a 1, a equipe celeste passou pela Ponte Preta por 3 a 0, venceu o Santos por 3 a 1 e garantiu a classificação ao derrotar o Guanabara City por 3 a 0 nas quartas de final.

Confira os jogos da semifinal: Quarta-feira 21h30 Grêmio x Cruzeiro - Xsports Quinta-feira 21h30 São Paulo x Ibrachina - Caze TV