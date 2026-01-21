Grêmio e Cruzeiro duelam por vaga na final da Copinha em Taubaté Estadão Conteúdo 21.01.26 8h12 Grêmio e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30, em Taubaté, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto coloca frente a frente duas camisas pesadas da base brasileira em busca de um lugar na decisão do principal torneio de categorias de base do país. O time tricolor tenta escrever um capítulo inédito em sua história na competição. Vice-campeão em 1991 e 2020, o Grêmio ainda persegue o primeiro título da Copinha e vê na atual campanha a oportunidade de voltar a disputar uma final após quatro anos. Do outro lado, o Cruzeiro carrega tradição no torneio. Campeão em 2007, a equipe mineira soma três vice-campeonatos, sendo o mais recente em 2024, e chega à semifinal com o objetivo de retornar à decisão consecutivamente e brigar pelo segundo troféu. Quem avançar enfrentará na final o vencedor do confronto entre o atual campeão São Paulo e o Ibrachina, surpresa da edição, que eliminou dois favoritos ao título: Internacional e Palmeiras. Na trajetória até a semifinal, o Grêmio mostrou força nas fases eliminatórias. A equipe superou o Atlético-BA por 3 a 1, venceu a Chapecoense por 1 a 0, goleou o América-RN por 4 a 1 e confirmou a vaga entre os quatro melhores ao bater o Ceará por 3 a 0. O Cruzeiro também chega embalado. Após eliminar o Meia-Noite por 3 a 1, a equipe celeste passou pela Ponte Preta por 3 a 0, venceu o Santos por 3 a 1 e garantiu a classificação ao derrotar o Guanabara City por 3 a 0 nas quartas de final. Confira os jogos da semifinal: Quarta-feira 21h30 Grêmio x Cruzeiro - Xsports Quinta-feira 21h30 São Paulo x Ibrachina - Caze TV Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copinha Grêmio Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42 Novorizontino impõe ao Palmeiras primeira goleada em 10 anos 20.01.26 23h12 Abel assume 'maior derrota do Palmeiras' e dispara: 'Podemos perder até de time da 5ª divisão' 20.01.26 23h02 Botafogo conta com retorno de titulares para tentar quebrar invencibilidade do Volta Redonda 21.01.26 5h12