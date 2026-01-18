Grêmio decide no 1º tempo contra o Ceará e avança às semifinais da Copa São Paulo de Juniores

O Grêmio é o primeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, o time gaúcho fez um excelente primeiro tempo e venceu o Ceará por 3 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Vice-campeão em 1991 e 2020, o Grêmio ainda busca seu primeiro título da competição. Seu próximo adversário sairá do confronto entre Guanabara City-GO e Cruzeiro, que duelam neste domingo, às 18h30, em São Carlos.

Logo aos 7 minutos, o Ceará perdeu uma chance que poderia ter mudado totalmente o jogo. Lodovico aproveitou vacilo do zagueiro, roubou a bola e saiu na cara do goleiro com opção de passe para Adriano. Ele, porém, chutou em cima do goleiro e perdeu o gol.

Se teve erro de um lado, também teve do outro, mas o Grêmio não desperdiçou. O Ceará falhou no passe e perdeu a bola na entrada da área. A bola sobrou para João Borne, que chutou forte e cruzado para abrir o placar.

Confiante na partida, o Grêmio ampliou o marcador aos 16 minutos, novamente com João Borne. Pedro Gabriel soltou uma pancada de muito longe, mas o goleiro fez linda defesa. No rebote, porém, após ajeitada de cabeça, Borne acertou um lindo chute no cantinho, de primeira.

O Ceará tentou voltar para o jogo e teve chances no final do primeiro tempo, com chutes perigosos de Melk e Rian. Entretanto, foi o Grêmio que marcou outro, já aos 50 minutos. Após escanteio na esquerda, a bola sobrou na segunda trave e Felipe Magalhães bateu colocado no ângulo oposto.

A partida seguiu no segundo tempo com boas chances para os dois lados. O Grêmio exigiu boa defesa de Deivid quanto Victor Ramon chutou cruzado dentro da área. O Ceará respondeu com Rian, que invadiu a área pela direita e chutou rasteiro, mas João Victor abafou e evitou o gol.

Com o passar do tempo e a boa vantagem no placar, o time gaúcho conseguiu ir minando os ataques do Ceará, que passou a sentir o desgaste físico. Assim, o Grêmio confirmou a vitória e a classificação às semifinais.