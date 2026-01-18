Grêmio decide no 1º tempo contra o Ceará e avança às semifinais da Copa São Paulo de Juniores Estadão Conteúdo 18.01.26 13h27 O Grêmio é o primeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, o time gaúcho fez um excelente primeiro tempo e venceu o Ceará por 3 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Vice-campeão em 1991 e 2020, o Grêmio ainda busca seu primeiro título da competição. Seu próximo adversário sairá do confronto entre Guanabara City-GO e Cruzeiro, que duelam neste domingo, às 18h30, em São Carlos. Logo aos 7 minutos, o Ceará perdeu uma chance que poderia ter mudado totalmente o jogo. Lodovico aproveitou vacilo do zagueiro, roubou a bola e saiu na cara do goleiro com opção de passe para Adriano. Ele, porém, chutou em cima do goleiro e perdeu o gol. Se teve erro de um lado, também teve do outro, mas o Grêmio não desperdiçou. O Ceará falhou no passe e perdeu a bola na entrada da área. A bola sobrou para João Borne, que chutou forte e cruzado para abrir o placar. Confiante na partida, o Grêmio ampliou o marcador aos 16 minutos, novamente com João Borne. Pedro Gabriel soltou uma pancada de muito longe, mas o goleiro fez linda defesa. No rebote, porém, após ajeitada de cabeça, Borne acertou um lindo chute no cantinho, de primeira. O Ceará tentou voltar para o jogo e teve chances no final do primeiro tempo, com chutes perigosos de Melk e Rian. Entretanto, foi o Grêmio que marcou outro, já aos 50 minutos. Após escanteio na esquerda, a bola sobrou na segunda trave e Felipe Magalhães bateu colocado no ângulo oposto. A partida seguiu no segundo tempo com boas chances para os dois lados. O Grêmio exigiu boa defesa de Deivid quanto Victor Ramon chutou cruzado dentro da área. O Ceará respondeu com Rian, que invadiu a área pela direita e chutou rasteiro, mas João Victor abafou e evitou o gol. Com o passar do tempo e a boa vantagem no placar, o time gaúcho conseguiu ir minando os ataques do Ceará, que passou a sentir o desgaste físico. Assim, o Grêmio confirmou a vitória e a classificação às semifinais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Grêmio Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00