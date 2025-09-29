Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Grêmio confirma fratura no pé de Willian e meia pode não jogar mais em 2025

Após sentir o trauma em dividida com o paraguaio Cáceres, Willian chegou a tentar permanecer em campo, mas não suportou as dores

Estadão Conteúdo
fonte

O departamento médico do clube não divulgou prazo oficial de recuperação (Instagram @willianborges88)

O Grêmio informou que o meia Willian sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito. O problema ocorreu ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, no domingo, em Porto Alegre, quando o jogador precisou ser substituído.

Após sentir o trauma em dividida com o paraguaio Cáceres, Willian chegou a tentar permanecer em campo, mas não suportou as dores. Logo depois, iniciou tratamento imediato no banco de reservas, antes de realizar exames que confirmaram a gravidade da lesão.

O departamento médico do clube não divulgou prazo oficial de recuperação, mas a expectativa é de que o meia fique afastado por pelo menos seis semanas. Em caso de necessidade de cirurgia, a ausência pode se estender até o fim da temporada.

A fratura acontece no momento em que Willian ainda iniciava sua trajetória pelo Grêmio. Contratado como principal reforço da última janela, ele disputou apenas três partidas, incluindo estreia no Gre-Nal, quando recebeu grande atenção da torcida tricolor.

Mesmo em pouco tempo, o jogador de 37 anos demonstrou boa forma e vinha se destacando pela experiência e movimentação ofensiva. A perda é considerada significativa para Mano Menezes, que contava com o meia para dar maior criatividade ao setor.

Internamente, clube e atleta avaliam com cautela o tratamento a ser seguido. A possibilidade de cirurgia está em aberto e será definida de acordo com a evolução do caso nos próximos dias, em acompanhamento no CT Luiz Carvalho.

O Grêmio ocupa atualmente a décima colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O próximo compromisso será nesta quarta-feira, contra o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Grêmio

Willian
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANIFESTAÇÃO

Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor

Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube.

29.09.25 15h37

Futebol

Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru

Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte

29.09.25 14h48

Luto

Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão'

Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado

29.09.25 11h56

Futebol

VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula

Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro.

29.09.25 11h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

ACESSO GARANTIDO

Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B

Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026

29.09.25 14h04

Celebração

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

29.09.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda