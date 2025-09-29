Grêmio confirma fratura no pé de Willian e meia pode não jogar mais em 2025 Após sentir o trauma em dividida com o paraguaio Cáceres, Willian chegou a tentar permanecer em campo, mas não suportou as dores Estadão Conteúdo 29.09.25 17h22 O departamento médico do clube não divulgou prazo oficial de recuperação (Instagram @willianborges88) O Grêmio informou que o meia Willian sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito. O problema ocorreu ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, no domingo, em Porto Alegre, quando o jogador precisou ser substituído. Após sentir o trauma em dividida com o paraguaio Cáceres, Willian chegou a tentar permanecer em campo, mas não suportou as dores. Logo depois, iniciou tratamento imediato no banco de reservas, antes de realizar exames que confirmaram a gravidade da lesão. O departamento médico do clube não divulgou prazo oficial de recuperação, mas a expectativa é de que o meia fique afastado por pelo menos seis semanas. Em caso de necessidade de cirurgia, a ausência pode se estender até o fim da temporada. A fratura acontece no momento em que Willian ainda iniciava sua trajetória pelo Grêmio. Contratado como principal reforço da última janela, ele disputou apenas três partidas, incluindo estreia no Gre-Nal, quando recebeu grande atenção da torcida tricolor. Mesmo em pouco tempo, o jogador de 37 anos demonstrou boa forma e vinha se destacando pela experiência e movimentação ofensiva. A perda é considerada significativa para Mano Menezes, que contava com o meia para dar maior criatividade ao setor. Internamente, clube e atleta avaliam com cautela o tratamento a ser seguido. A possibilidade de cirurgia está em aberto e será definida de acordo com a evolução do caso nos próximos dias, em acompanhamento no CT Luiz Carvalho. O Grêmio ocupa atualmente a décima colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O próximo compromisso será nesta quarta-feira, contra o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Willian COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08