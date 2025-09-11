Governo espanhol exige que sanções impostas à Rússia sejam aplicadas também a Israel Estadão Conteúdo 11.09.25 9h57 Usando como exemplo o tratamento dado atletas e equipes russas, que foram impedidos de competir em diversas modalidades com as cores de seu país em função da invasão da Rússia sobre o território da Ucrânia, a porta-voz do governo espanhol, Pilar Alegria, sugeriu que as mesmas medidas fossem aplicadas aos israelenses devido à guerra em Gaza. No seu discurso, ela insinuou que a equipe Israel-Premier Tech não deveria competir na Volta da Espanha (tradicional competição de ciclismo de estrada). "O que estamos vivendo agora é um massacre, é um genocídio. Estamos vendo crianças e bebês morrendo de fome e temos mais de 60.000 mortos. É uma situação dramática, e é importante que o esporte demonstre uma posição pelo menos semelhante à que vimos com a Rússia", declarou Alegría, também Ministra da Educação e Esportes. Diante do cenário de tensão em função do conflito que tem ceifado a vida de milhares de pessoas, Alegria cobrou rigor das autoridades sobre o assunto para que uma decisão seja tomada. "Neste caso, as competições são realizadas pela UCI (União Ciclista Internacional), e a decisão deve ser compartilhada pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), como esporte olímpico. Diante da situação que vivemos, de tamanha gravidade, precisamos tomar uma posição e uma decisão", afirmou. A tradicional prova de ciclismo, que deve terminar no domingo em Madri, está sendo interrompida diariamente por manifestações pró-palestinas contra a equipe Israel-Premier Tech, forçando os organizadores a encurtar algumas etapas, como em Bilbao na semana passada e em Pontevedra na terça-feira. A equipe criada pelo bilionário israelense-canadense Sylvan Adams, que conta com apenas um ciclista de nacionalidade israelense. Por precaução, ele teve de trocar de uniforme e foi orientado a remover qualquer menção ao país para "priorizar a sua segurança" e também de "todo o pelotão", de acordo com informações da AFP. Esses protestos ocorrem em meio ao aumento das tensões entre Israel e a Espanha, um dos países mais críticos da Europa em relação à situação em Gaza. O governo de esquerda de Pedro Sánchez reconheceu o Estado da Palestina em maio de 2024 e acaba de anunciar novas medidas destinadas a "acabar com o genocídio em Gaza". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Esporte governo espanhol sanções Rússia Israel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Primeiro que tudo, é preciso acreditar 11.09.25 10h00 fora da globo Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde Longe da Globo, narrador estará presente nos jogos do Brasil e na final do Mundial no próximo ano 10.09.25 17h29 SÉRIE B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul 10.09.25 17h16 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos 10.09.25 19h31