Governador Helder Barbalho participa de jogo amistoso com prefeitos eleitos no Mangueirão

O governador do Pará, Helder Barbalho, nunca escondeu sua paixão por esportes, especialmente pelo futebol. Na última terça-feira (26), o chefe do Executivo estadual realizou uma partida amistosa com prefeitos eleitos e reeleitos nas últimas eleições municipais. A partida ocorreu no estádio Mangueirão.

Por meio das redes sociais, Helder compartilhou o momento. Além dos prefeitos, o jogo também contou com a participação do goleiro ex-Remo, Vinícius e outras personalidades políticas do estado. Torcedor assumido do Leão Azul, o governador não deixou de puxar um canto para o clube.

"Quero agradecer a todos pela presença e à federação dos municípios, que organizou este evento", disse Helder Barbalho.

A temporada dos times paraenses foi encerrada no último domingo (24), com a vitória do Paysandu no Mangueirão, sobre o Vila Nova. Agora, o futebol só retorna às competições oficiais em janeiro, com o Parazão. Vale destacar que o Governo do Pará é o principal patrocinador do campeonato e ajudou o Papão na reta final da Série B com um investimento de R$ 600 mil.