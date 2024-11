FPF faz homenagem ao governador Helder Barbalho pelo apoio dado ao futebol paraense em 2024

O fechamento da Série B no último final de semana, a Federação Paraense de Futebol (FPF) encerrou as atividades em competições nacionais em 2024. A instituição que comanda o futebol paraense fez uma homenagem ao governador Helder Barbalho, em sua conta oficial nas redes sociais. O presidente da federação, Ricardo Gluck Paul, destacou os impactos da colaboração do governador no futebol estadual, principalmente na dupla Re-Pa.

“A dupla Re-Pa, fortalecida, enriquece o futebol paraense como um todo, criando um impacto positivo que beneficia todos os clubes emergentes. Por sua vez, o crescimento e a consolidação desses clubes emergentes também fortalecem a dupla Re-Pa, formando um círculo virtuoso que impulsiona o desenvolvimento do futebol no estado”, disse, Ricardo Gluck Paul.

A FPF destacou investimentos estratégicos para os clubes, o incentivo do futebol local e a criação de um ambiente harmonioso nos clubes, em momentos decisivos, além de parcerias que possibilitaram que Belém tivessem eventos como a vinda da Seleção Brasileira para treinos nas Eliminatórias da Copa e também a realização da Supercopa Rei, que será em fevereiro do ano que vem, com a presença do Flamengo-RJ garantida.

Em nota, a FPF afirmou que reconhece todo o empenho do governador e que o clássico Re-Pa na série B de 2025, coroa todo o amor do povo paraense pelo futebol.

“O apoio do governador trouxe não apenas investimentos estratégicos, mas também uma presença próxima e ativa, incentivando o futebol local e dando aos torcedores paraenses a oportunidade de sonhar com novos horizontes. Essa colaboração consolidou o trabalho da FPF em busca de melhores condições para os clubes e criou um ambiente favorável ao crescimento das equipes do estado.

A FPF reconhece e agradece o empenho de Helder Barbalho, cuja parceria foi decisiva para essa conquista. A presença do Re-Pa na Série B é um marco que levará a paixão paraense aos quatro cantos do país e renova o espírito do nosso futebol, elevando a cultura esportiva local a um novo patamar”, disse a nota.