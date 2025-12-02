Gómez e López são os únicos do Palmeiras em seleção da Libertadores; campeão Flamengo domina Estadão Conteúdo 02.12.25 22h08 O zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Flaco López foram os únicos jogadores do Palmeiras, vice-campeão da Libertadores, escalados na seleção de melhores da competição desta temporada. A lista de atletas, divulgada nesta terça-feira, pela Conmebol, é dominada por nomes do Flamengo, campeão desta edição. Os cariocas, que venceram o Palmeiras na decisão do último sábado, por 1 a 0, contam com sete jogadores: o goleiro Rossi, os zagueiros Danilo, autor do gol do título, e Léo Pereira, os meias Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, e o atacante Pedro. O meia Santiago Sosa e o atacante Adrián Martínez, ambos do Racing, completam o time ideal. A escalação, definida pelo grupo de estudo técnico da Conmebol, utiliza o esquema tático 3-4-3, com três zagueiros, quatro meias e três atacantes. Confira a seleção da Libertadores 2025: Goleiro: Rossi (Flamengo) Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras), Danilo (Flamengo) e Léo Pereira (Flamengo) Meio-campistas: Arrascaeta (Flamengo), Pulgar (Flamengo), Sosa (Racing) e Carrascal (Flamengo) Atacantes: Flaco López (Palmeiras), Martínez (Racing) e Pedro (Flamengo) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Libertadores seleção COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 Futebol Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025. 03.12.25 15h07 FUTEBOL Jogos do Remo na Série A podem ser transmitidos na Europa; saiba detalhes Leão Azul pode garantir um faturamento maior com a exposição da marca e de seus patrocinadores 03.12.25 12h56 homenagem Projeto que concede título honorífico de cidadão de Belém a jogadores do Remo é aprovado na Câmara CMB também aprovou a concessão da Medalha Brasão D’Armas de Belém aos atletas e comissão técnica e administrativa do clube 03.12.25 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.12.25 7h00 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48 FUTEBOL Jogos do Remo na Série A podem ser transmitidos na Europa; saiba detalhes Leão Azul pode garantir um faturamento maior com a exposição da marca e de seus patrocinadores 03.12.25 12h56