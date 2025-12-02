Capa Jornal Amazônia
Gómez e López são os únicos do Palmeiras em seleção da Libertadores; campeão Flamengo domina

Estadão Conteúdo

O zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Flaco López foram os únicos jogadores do Palmeiras, vice-campeão da Libertadores, escalados na seleção de melhores da competição desta temporada. A lista de atletas, divulgada nesta terça-feira, pela Conmebol, é dominada por nomes do Flamengo, campeão desta edição.

Os cariocas, que venceram o Palmeiras na decisão do último sábado, por 1 a 0, contam com sete jogadores: o goleiro Rossi, os zagueiros Danilo, autor do gol do título, e Léo Pereira, os meias Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, e o atacante Pedro. O meia Santiago Sosa e o atacante Adrián Martínez, ambos do Racing, completam o time ideal.

A escalação, definida pelo grupo de estudo técnico da Conmebol, utiliza o esquema tático 3-4-3, com três zagueiros, quatro meias e três atacantes.

Confira a seleção da Libertadores 2025: Goleiro: Rossi (Flamengo) Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras), Danilo (Flamengo) e Léo Pereira (Flamengo) Meio-campistas: Arrascaeta (Flamengo), Pulgar (Flamengo), Sosa (Racing) e Carrascal (Flamengo) Atacantes: Flaco López (Palmeiras), Martínez (Racing) e Pedro (Flamengo)

Esportes
