Golden State Warriors supera perda de Jimmy Butler III e 'atropela' Miami Heat na NBA Estadão Conteúdo 20.01.26 10h12 O Golden State Warriors fez a sua lição de casa na noite desta segunda-feira, no Chase Center, pela temporada regular da NBA, mas precisou se "superar" em quadra para confirmar a vitória de 135 a 112 sobre o Miami Heat. Isso porque, Jimmy Butler sofreu uma forte torção no joelho e precisou de ajuda para ir para o vestiário. O ala se machucou momentos depois de receber um passe no garrafão. No lance, ele caiu de forma desajeitada após uma colisão com Davion Mitchell. "Estamos todos muito preocupados, mas teremos mais notícias após a realização da ressonância magnética", afirmou Steve Kerr, técnico dos Warriors. Ele precisou que os companheiros Gary Payton II e Buddy Hield o acompanhassem para fora da quadra. Quando finalmente se levantou, o atleta não conseguiu colocar nenhum peso sobre o joelho machucado. "É algo que nunca tinha visto antes. Mas pedi ao Jimmy para ter calma", disse Stephen Curry. Destaque da partida ao liderar os Warriors com 19 pontos e 11 assistências, Curry foi fundamental para conduzir o time de São Francisco em quadra com suas infiltrações. Com a pontaria calibrada, Brandin Podziemski também foi destaque da franquia e anotou 24 pontos. Pelo lado do Miami Heat, Norman Powell foi o maior pontuador da equipe (21). Com uma atuação abaixo do esperado, Bam Adebayo pegou 12 rebotes, mas errou 12 de seus 13 arremessos e terminou o confronto com apenas quatro pontos. Em uma rodada que teve nove jogos, o duelo entre Detroit Pistons e Boston Celtics marcou o encontro entre as duas melhores equipes da Conferência Leste. E a franquia de Detroit levou a melhor no embate se isolando na liderança (31 vitórias e 10 derrotas). Jogando em casa, no Little Caesars Park, e liderado por Tobias Harris (25), a franquia de Detroit venceu a partida por 104 a 103. O cestinha do confronto, no entanto, foi Jaylen Brown, que marcou 32 pontos, mas não conseguiu evitar o revés de sua equipe. Confira os jogos da noite desta segunda-feira na NBA Atlanta Hawks 110 x 112 Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers 104 x 136 Oklahoma City Thunder Washington Wizards 106 x 110 Los Angeles Clippers New York Knicks 97 x 114 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 123 x 110 Utah Jazz Philadelphia 76ers 113 x 104 Indiana Pacers Brooklyn Nets 117 x 126 Phoenix Suns Detroit Pistons 104 x 103 Boston Celtics Golden State Warriors 135 x 112 Miami Heat Acompanhe as partidas desta terça-feira Philadelphia 76ers x Phoenix Suns Chicago Bulls x Los Angeles Clippers Houston Rockets x San Antonio Spurs Utah Jazz x Minnesota Timberwolves Denver Nuggets x Los Angeles Lakers Golden State Warriors x Toronto Raptors Sacramento Kings Miami Heat Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Golden State Warriors Miami Heat Jimmy Butler III COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 