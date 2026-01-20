Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Golden State Warriors supera perda de Jimmy Butler III e 'atropela' Miami Heat na NBA

Estadão Conteúdo

O Golden State Warriors fez a sua lição de casa na noite desta segunda-feira, no Chase Center, pela temporada regular da NBA, mas precisou se "superar" em quadra para confirmar a vitória de 135 a 112 sobre o Miami Heat. Isso porque, Jimmy Butler sofreu uma forte torção no joelho e precisou de ajuda para ir para o vestiário.

O ala se machucou momentos depois de receber um passe no garrafão. No lance, ele caiu de forma desajeitada após uma colisão com Davion Mitchell. "Estamos todos muito preocupados, mas teremos mais notícias após a realização da ressonância magnética", afirmou Steve Kerr, técnico dos Warriors.

Ele precisou que os companheiros Gary Payton II e Buddy Hield o acompanhassem para fora da quadra. Quando finalmente se levantou, o atleta não conseguiu colocar nenhum peso sobre o joelho machucado. "É algo que nunca tinha visto antes. Mas pedi ao Jimmy para ter calma", disse Stephen Curry.

Destaque da partida ao liderar os Warriors com 19 pontos e 11 assistências, Curry foi fundamental para conduzir o time de São Francisco em quadra com suas infiltrações. Com a pontaria calibrada, Brandin Podziemski também foi destaque da franquia e anotou 24 pontos.

Pelo lado do Miami Heat, Norman Powell foi o maior pontuador da equipe (21). Com uma atuação abaixo do esperado, Bam Adebayo pegou 12 rebotes, mas errou 12 de seus 13 arremessos e terminou o confronto com apenas quatro pontos.

Em uma rodada que teve nove jogos, o duelo entre Detroit Pistons e Boston Celtics marcou o encontro entre as duas melhores equipes da Conferência Leste. E a franquia de Detroit levou a melhor no embate se isolando na liderança (31 vitórias e 10 derrotas).

Jogando em casa, no Little Caesars Park, e liderado por Tobias Harris (25), a franquia de Detroit venceu a partida por 104 a 103. O cestinha do confronto, no entanto, foi Jaylen Brown, que marcou 32 pontos, mas não conseguiu evitar o revés de sua equipe.

Confira os jogos da noite desta segunda-feira na NBA

Atlanta Hawks 110 x 112 Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers 104 x 136 Oklahoma City Thunder Washington Wizards 106 x 110 Los Angeles Clippers New York Knicks 97 x 114 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 123 x 110 Utah Jazz Philadelphia 76ers 113 x 104 Indiana Pacers Brooklyn Nets 117 x 126 Phoenix Suns Detroit Pistons 104 x 103 Boston Celtics Golden State Warriors 135 x 112 Miami Heat

Acompanhe as partidas desta terça-feira

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns Chicago Bulls x Los Angeles Clippers Houston Rockets x San Antonio Spurs Utah Jazz x Minnesota Timberwolves Denver Nuggets x Los Angeles Lakers Golden State Warriors x Toronto Raptors Sacramento Kings Miami Heat

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Golden State Warriors

Miami Heat

Jimmy Butler III
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão

O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida

20.01.26 16h31

LUTO

Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta

Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada

20.01.26 12h56

futebol

Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira

Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente

20.01.26 12h34

Viral

Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo

Reação da torcedora viralizou nas redes sociais

20.01.26 11h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Viral

Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo

Reação da torcedora viralizou nas redes sociais

20.01.26 11h43

futebol

Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente

Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento

20.01.26 11h14

LEÃO

Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A

Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro

19.01.26 20h45

Futebol

Remo pode apresentar três reforços nos próximos dias, diz jornalista

Clube procura goleiro, lateral-esquerdo e meia; Vitor Bueno tem negociação avançada, e André Moreira está no radar azulino

20.01.26 15h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda