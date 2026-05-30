Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Goiás sai na frente, mas Atlético-GO busca o empate no segundo tempo pela Série B

Estadão Conteúdo

Atlético-GO e Goiás empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Antônio Accioly, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico goiano foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade tática, com os gols da partida sendo anotados no segundo tempo por Anselmo Ramon, para os visitantes, e Guilherme Marques, de pênalti, para os donos da casa.

Com o resultado, o Goiás somou um ponto, chegando aos 17 na tabela de classificação, o que o deixar perto do G-6. Já o Atlético-GO alcançou os 13 pontos, seguindo em posição intermediária.

Na sequência da competição, o Goiás voltará a jogar em Goiânia, onde receberá o Novorizontino na quarta-feira, dia 10, às 20h. O Atlético-GO, por sua vez, terá um compromisso fora de casa diante do América-MG, em Belo Horizonte, na segunda-feira, dia 8, também às 20h.

A etapa inicial refletiu a forte rivalidade regional através de uma postura conservadora de ambos os lados, com forte combate no meio-campo e raras brechas defensivas. O Goiás assustou primeiro em uma jogada de velocidade de Kadu Sousa, que aproveitou uma desatenção da defesa rubro-negra e finalizou cruzado, muito perto do gol.

A resposta do Atlético-GO ocorreu imediatamente após o tiro de meta, quando Gustavo Coutinho dominou a bola e arrematou colocado, exigindo uma grande defesa do goleiro Thiago Rodrigues.

O panorama mudou logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando o Goiás abriu o placar. O atacante Esli Garcia realizou um cruzamento preciso em direção à área e encontrou Anselmo Ramon livre de marcação, que cabeceou com firmeza para vencer o goleiro adversário.

A reação dos donos da casa aconteceu aos 24 minutos, após um erro na saída de bola da defesa esmeraldina, que resultou em uma penalidade máxima cometida por Thiago Rodrigues sobre Marrony. Três minutos depois, Guilherme Marques converteu a cobrança com um chute rasteiro no canto, garantindo a igualdade. O Atlético-GO ainda teve a oportunidade de assegurar a vitória na reta final, mas Gustavo Coutinho finalizou por cima da meta ao receber livre na área.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 GOIÁS

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Natã (Guilherme), Tito, Adriano Martins e Ewerthon; Cristiano (Igor Henrique), Matheus Indio (Léo Jacó) e Marrony; Guilherme Lopes, Gustavo Coutinho e Geovany. Técnico: Eduardo Souza.

GOIÁS - Thiago Rodrigues; Diego Caito, Ramon, Lucas Ribeiro e Nicolas; Machado, Lucas Rodrigues (Juninho), Lucas Lima (Luiz Felipe) e Djalma (Esli Garcia); Kadu Sousa (Lourenço) e Anselmo Ramon (Bruno Sávio). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Anselmo Ramon, aos 4 minutos, e Guilherme, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristiano, Marrony, Gustavo Coutinho e Guilherme (ACG); Thiago Rodrigues e Lucas Rodrigues (GOI)

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ)

PÚBLICO - 3.699 torcedores

RENDA - R$ 49.960,00

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Goiás

Atlético-GO

Série B
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong

Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão

29.05.26 22h00

Futebol

Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo

Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas.

29.05.26 16h56

Futebol

Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO

Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição.

29.05.26 16h14

Futebol

Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro

Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 

29.05.26 15h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TRATAMENTO MÉDICO

Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna

30.05.26 8h58

NÃO DEU

Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China

Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa

30.05.26 11h01

SEM MISTÉRIO

Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso

O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo

30.05.26 10h24

Futebol

Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados

Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores

28.05.26 17h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda